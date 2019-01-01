استجابة لـ"الوطن": منحة من الجامعة البريطانية لـ"عمر" مريض السرطان

10:19 م | الإثنين 22 يوليو 2019
الطالب عمر محمد

الطالب عمر محمد

كتب: دعاء عرابى

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استجابة لما نشرته «الوطن» فى عدد الأربعاء الماضى، تحت عنوان «متفوقون فى الثانوية رغم السرطان.. 99٪ ومن غير دروس خصوصية»، أهدت الجامعة البريطانية منحة دراسية للطالب عمر محمد، مريض السرطان، الحاصل على مجموع 98٫17%، والذى قال لـ«الوطن» إنه يحلم بدخول كلية طب الأسنان فى الجامعة البريطانية.

وقال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة، إنه تأثر بقصة الطالب الذى حصل على مجموع عالٍ رغم الظروف المرضية التى مر بها طوال فترة الثانوية العامة، وقرر استقباله فى الجامعة وإعفاءه تماماً من جميع المصاريف طوال فترة الدراسة، وتُعد هذه هى المرة الأولى التى تقدّم فيها الجامعة منحاً لمرضى السرطان، بجانب المنح التى تقدّمها لأبناء الشهداء، ولـ100 شخص من الدول الأفريقية خصّصتها الجامعة هذا العام تضامناً معهم. وكانت «الوطن» نشرت قصة الطالب عمر محمد، شعبة علمى علوم، الذى خاض امتحانات الثانوية العامة فى لجنة خاصة داخل مستشفى 57357. من جانبه أعرب والد الطالب عمر، عن سعادته الكبيرة بعد سماعه نبأ تقدم الجامعة البريطانية بالمنحة، والتواصل مع عميد الكلية لتقديم أوراق الالتحاق خلال الأيام المقبلة: «الحمد لله ابنى هيحقق حلمه ويدخل الكلية اللى كان نفسه فيها، الفرحة مش سايعانا، وربنا كافئ ابنى على تعبه طول السنين اللى فاتت».

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