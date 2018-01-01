اختراق حساب شرطة لندن على تويتر.. وبث رسائل للإفراج عن مغني راب

06:41 ص | الأحد 21 يوليو 2019
مقر شرطة لندن

مقر شرطة لندن

كتب: حاتم سعيد حسن

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تعرض حساب شرطة لندن على "تويتر"، والبريد الإلكتروني لها، للاختراق، ونشرت من خلاله رسائل غامضة ومسيئة.

ووصلت رسائل من خدمة الصحافة في "سكوتلاند يارد"، مثل: "تباً للشرطة"، من بين رسائل أخرى مبهمة وغير مفهومة.

وخلال القرصنة، دعا الحساب على تويتر الذي يتابعه نحو 1,22 مليون شخص، إلى الإفراج عن "ديجا د"، وهو مغني "راب" يبلغ من العمر 19 عاما، كان قد سجن خلال 2018 مع 4 آخرين لمحاولتهم مهاجمة عصابة باستخدام مضارب بيسبول وسواطير، وفق وكالة "برس أسوسييشن".

وبحسب "سكاي نيوز"، جرى حذف تلك الرسائل بعد استعادة الحساب، ورجّحت شرطة سكوتلاند يارد أنّ القرصنة لم تتخط حدود اختراق خدمة خارجية تدير أدوات الاتصال.

وتستخدم شرطة لندن برنامجا، اسمه "ماي نيوز دسك"، لبثّ بيانات صحفية ومنشورات أخرى"، وفق ما أشارت في بيان.

وقالت في بيانها: "في الوقت الحاضر، نعتقد أنّ المشكلة الأمنية الوحيدة تتعلق بالوصول إلى حسابنا على ماي نيوز دسك"، وأكدت أنّ "البنية التحتية المعلوماتية" الخاصة بها لم تتعرض للقرصنة.

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