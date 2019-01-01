من جديد.. الخلاف بين ناصر القصبي وعبد الله السدحان يصل إلى المحاكم

عاد الخلاف بين النجمين السعوديين عبد الله السدحان وناصر القصبي إلى الساحة مجددا، بعد إعلان الأول أن الأخير، أقام دعوى قضائية يطالب فيها بسجنه، وبإعادة سيارتين من طراز قديم لديه.

وغرَّد السدحان، عبر "تويتر": "اليوم تلقيت اتصالا من مكتب المحامي عبد العزيز المحيمد، يقول، الفنان النجم العظيم الرائع المبهر، رافع دعوى عليّ، يطالب بسيارتين عندي في المزرعة، موديل 82، وموديل 73، اللي عنده سطحةً ييجي يحملها لدبي، والزايد يشيله معها.. قلَّت المرؤة".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ما نشره الفنان عبد الله السدحان، معلقين عليه "مع مرور الوقت والأيام يالله لا تجعل رفيقي عدوي"، مشيرين إلى الصداقة التي جمعت الفنانين في وقت سابق.

وكتب حساب يحمل اسم "عبد الله الشهري": "لما جمعكم رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، كنت أظن أنكم تصالحتما وقتها، كنا فرحين مستبشرين بهذا اللقاء والتصالح بينكما، نسأل الله أن يصلح الحال، ويجمع الشمل على الخير والمحبة والصلاح".

فيما أضاف "عبد الرحمن الحربي"،: "والله شي يقهر، صداقة فوق 30 سنة آخرها تنتهى بهذا الشكل قدام الناس"، وغرَّد "محمد فهد المسبحي": "أكثر من 20 سنة وأنتم تعكسون المجتمع السعودي بهدف المعالجة، والآن يبيلكم معالجة، للأسف لم تحترموا ما قدمتموه كفنانين سعوديين، احفظوا ماء الوجه، وحلوا مشاكلكم بينكم، احتراما للماضي".

فيما علَّق حساب باسم "صالح الشحي": "تبقى من وجهة نظري ي أستاذ عبد الله السدحان، أفضل ممثل سعودي، ورسالتك كانت هادفة وجميلة، أيام أبو مساعد وسعيدان ما أجملها، ربي يحفظك"، وغرد حساب يحمل اسم "العرابي"،: "مشاكلكم الشخصية تخصكم ي أبو تركي، وخلوها بينكم، احنا حبيناكم من طفولتنا كفنانين فقط، شكاوى على فلوس وحقوق أبدا مالنا علاقة فيها".

وأقام الفنان ناصر ناصر القصبي، دعوى قضائية، ضد الفنان عبد الله السدحان، يطالبه فيها باسترداد سيارتين قديمتين موديل 82 و73 منه، وهو ما وصفه الأخير بـ"قلة المروءة"، بحسب "إرم نيوز".

ولم تكن هذه الدعوى هي الأولى التي يرفعها "القصبي" ضد "السدحان"، فقد سبق وأقام واحدة لفض الشراكة القائمة بينهما في شركة الهدف للإنتاج الإعلامي، التي يملكانها، وأنتجا من خلالها مسلسلهما الشهير "طاش ما طاش" بأجزائه الـ18، والذي توقف إنتاجه عام 2011، بعد انفصالهما فنيًا.

الخلاف بين كلا الفنانين السعوديين، الذي دام حوالي 4 سنوات، كان قد انتهى، بإعلان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عمل جديد يجمع بينهما، عبر قناة "إم بي سي"، حيث طلب منهما المشاركة فيه خلال حضورهما المؤتمر الصحفي للإعلان عن مشاريع هيئة الترفيه السعودية خلال 2019، ولم يعترضا على المشاركة في عمل واحد من جديد، خاصة بعد تصفيق وترحيب الحاضرين في هذا المؤتمر بهذا الأمر.