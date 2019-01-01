دراسة: الحيوانات تساعد كبار السن في السيطرة على الآلام والتعايش معها

كشفت دراسة أمريكية أن كبار السن الذين يمتلكون حيوانات أليفه، تمكنهم من السيطرة على الألم المزمن دون الحاجة إلى دواء، حيث أوضحت الدراسة أن أصحاب الحيوانات الأليفة التى تزيد أعمارهم عن الـ70 عاما، ويعانون من آلام مزمنة، فإن الحيوانات تدخل على حياتهم الفرح والضحك، وتساعدهم على الاسترخاء، وتجعلهم نشيطين، وتشجعهم على عادات طيبة أخرى يمكن تنظيمها للسيطرة على الألم.

ونُشرت الدراسة فى دورية "طب الشيخوخة التطبيقي"، وقالت ماري جينيفيتش، باحثة وزميلة في كلية الصحة العامة بجامعة ميشيغان: "هناك اهتمام كبير بكيفية استخدام الناس لاستراتيجيات إدراكية وسلوكية للتحكم في الآلام المزمنة الشائعة مع الاعتماد بشكل أقل على الدواء"، مضيفة: "الأمر مهم خاصة للمسنين الذين يتعرضون كثيرا لأضرار جانبية من الأدوية مقارنة بمن هم أصغر منهم سنا"، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وشكل فريق البحث مجموعات تركيز من 25 شخصا لديهم كلاب وقطط وعانوا آلاما مستمرة لعدة شهور، ووصفوا كيف أثرت حيواناتهم على أسلوب حياتهم اليومي وصحتهم، قائلين إن الحيوانات زادت من المشاعر الإيجابية، وكان لوجودها تأثير مسكن وشجعتهم على القيام بأنشطة حتى وإن كانوا يشعرون بالألم، وسهلت التواصل الاجتماعي مع الغير، وشجعتهم على اتباع نمطا لقضاء اليوم.