مونديال وكأس أمم.. مصر بوابة عودة الجزائر للبطولات الرياضية

04:25 ص | السبت 20 يوليو 2019
لاعبو منتخب الجزائر من مباراة السنغال

لاعبو منتخب الجزائر من مباراة السنغال

كتب: مصطفى الصبري

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حسم المنتخب الجزائري لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، مساء أمس، بعد المباراة التي جمعته بالمنتخب السنغالي في نهائي "كان 2019"، التي استضافتها مصر.

استطاع "محاربو الصحراء" أن يخطفوا اللقب من أسود التيرانجا بعد مباراة تفوق فيها منتخب الجزائر وتقدم على السنغال منذ بداية المباراة، إذ أحرز الخضر هدفهم الأول والوحيد في اللقاء الذي به وصلوا للكأس، في الدقيقة 2 من عمر المباراة، بأقدام بغداد بونجاح.

بهذا اللقب، الذي فاز به محاربو الصحراء على أرض مصر، التي استضافت البطولة منذ يوم 21 يونيو الماضي، حققت الجزائر عودة قوية للبطولات القارية، فهذا هو اللقب الثاني لهم على مدار تاريخ مشاركتهم في أمم أفريقيا، والأول لهم منذ 29 عاما.

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"كان 1990" هي آخر مرة تواجد فيها "محاربو الصحراء" في نهائي البطولة، واستطاع المنتخب الجزائري حسم لقب هذه النسخة، التي كانت مقامة على أرضه، لحسابه.

أقيم نهائي أمم أفريقيا 1990 في ملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر، أمام جمهور قدر بـ 100 ألف متفرج، بين المنتخب الجزائري ونظيره النيجيري، استطاع خلالها "محاربو الصحراء" خطف بطاقة اللقب.

مصر صارت البوابة التي يفضل الجزائر العودة منها للظهور في الصدارة الرياضية، فعلى أرض مصر فاز محاربو الصحراء بلقب بطل كأس الأمم الأفريقية الأول لهم منذ 29 عاما، كما صعدوا من قبل إلى كأس العالم على حساب الفراعنة بعد غياب 24 عاما.

مونديال جنوب أفريقيا 2010 كان أول مشاركة لمحاربو الصحراء في كأس العالم منذ عام 1986، أي بعد مرور 24 عاما على آخر مشاركة لهم، وكان هذا الصعود على حساب منتخب مصر.

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ضمن مباريات المجموعة الثالثة من الدور الثالث من تصفيات أفريقيا للتأهل إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم 2010، التقيا الفراعنة ومحاربو الصحراء ذهابا وإيابا.

مباراة الذهاب أقيمت على ستاد القاهرة الدولي في 14 نوفمبر 2009، وانتهت بفوز منتخب مصر 2-0، أحرزهما عمرو ذكي وعماد متعب.

ونظرا لحدوث بعض التوترات وقتها بين الجماهير، تقرر إقامة مباراة الإياب في بلد محايد، وتم اختيار أم درمان بالسودان، وأقيم اللقاء بتاريخ 18 نوفمبر، حيث فاز منتخب الجزائر 1-0، وتأهل إلى بطولة كأس العالم في جنوب أفريقيا.

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