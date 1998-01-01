ما بين 1998 و2019.. مصر البطل والمضيف في نسخ "كان" الأكثر تهديفا

شهدت بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها الـ32 والتي أقيمت بمصر، والتي فاز بها منتخب الجزائر، أعلى معدل تهديفي في البطولة منذ بدايتها عام 1957، حيت سجلت المنتخبات المشاركة 102 هدف في 52 مباراة.

وانتهت المباراة النهائية بفوز منتخب الجزائر على منتخب السنغال بهدف دون رد في الدقيقة الـ2 من عمر المباراة، أحرزه بغداد بونجاح بتسديدة ارتطمت بقدم اللاعب ساليف ساني لترتفع ثم تهبط داخل شباك الحارس جوميز دون محاولات لإبعادها.

أعلي معدل تهديفي شهدته بطولة الأمم الأفريقية كان في عام 2008، 1998، حيث شهدت بطولة "الكان" عام 1998 إحراز المنتخبات المشاركة 93 هدفا والتي فاز بها منتخب مصر حينها، وكانت أكثر المنتخبات تسجيلا في هذه البطولة المنتخب الوطني برصيد 10 أهداف.

بينما شهدت بطولة أمم أفريقيا 2008 التي أقيمت بمصر وفاز بها المنتخب الوطني، معدلا تهديفيا أعلى، فكان مجموع أهدافها هو 99 هدفا، كانت أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف هي ساحل العاج برصيد 16 هدفا، وتليها مصر بـ15 هدفا.

بذلك حققت الجزائر الفوز الثاني لها ببطولة أمم أفريقيا حيث كانت المرة الأولى لها في عام 1990، بينما لم تحصل السنغال على البطولة طوال تاريخها وكان ظهور الوحيد لها في النهائي عام 2002، وخسرته أمام الكاميرون.