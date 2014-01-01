نيويورك ترفع السن القانوني لشراء السجائر إلى 21 عاما

07:52 ص | الأربعاء 17 يوليو 2019
التدخين

التدخين

كتب: أ ش أ

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رفعت ولاية نيويورك الأمريكية، أمس الثلاثاء، السن القانوني لشراء التبغ والسجائر الإلكترونية من 18 إلى 21 عامًا.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن حاكم الولاية أندرو كومو وقّع قانونا، على أن يدخل حيز التنفيذ في نوفمبر القادم بعد 120 يومًا من توقيعه، وقال كومو - في بيان - إن القانون يهدف إلى منع الشباب من اتباع عادة التدخين مع "استهداف الحملات الدعائية للشركات غير المسؤولة الشباب".

وأضاف كومو أنه "برفع السن القانوني للتدخين من 18 إلى 21 عامًا، يمكننا إيقاف وصول السجائر والسجائر الإلكترونية إلى أيادي الشباب من البداية ومنع جيل كامل من سكان نيويورك من الوصول إلى إدمان مكلف ماليا وقاتل".

وأعلن كومو عن خطته لرفع سن شراء منتجات التبغ في يناير الماضي مستندا إلى بيانات أظهرت أن التبغ هو العامل الأول في التسبب في الموت الذي يمكن تجنبه في ولايته، وأن عددا متزايدا من الشباب يستخدمون السجائر التقليدية والإلكترونية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السجائر الإلكترونية الآن هي التبغ الأكثر شيوعا واستخداما من قبل الشباب في نيويورك، لافتة إلى أنه وبحسب إدارة الصحة العامة في الولاية فإن عدد الشباب الذي يستخدم السجائر الإلكترونية تضاعف خلال عامي 2014 و2016.

وذكرت بيانات إدارة الصحة العامة في نيويورك أيضا أن نحو 35 ألف طالب في مدارس المرحلة الثانوية يدخن السجائر، وأنهم يبدأوون من متوسط عمر 13 عاما.

وأوضحت الصحيفة أن 16 ولاية أخرى إضافة إلى العاصمة واشنطن رفعت السن القانوني لشراء منتجات التبغ إلى 21 عاما، حسب منظمة "أطفال بلا تبغ" غير الهادفة للربح.

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