للحفاظ على سلامة قلبك يمكنك التخلي عن "وجبة أساسية"

كشفت دراسة علمية جديدة، أن تقليل عدد السعرات الحرارية بشكل يومي بمقدار 300 سعر حراري، يعتبر أمرًا مفيدًا حتى للأشخاص الأصحاء.

وأوضحت الدراسة أن تلك العملية، تساعد على ضبط معدل ضغط الدم، ونسبة السكر، والحفاظ على مستوى الكولسترول في الدم، حسبما ذكرت مجلة "the lancet" العلمية.

وللتخلي عن ذلك العدد من السعرات، أكدت الدراسة أنه يمكن بذلك الاستغناء عن تناول وجبة كاملة ضمن الوجبات الأساسية باليوم الواحد، حيث اعتمد القائمون على الدراسة بإجراء هذه العملية لمدة عامين متتاليين، على عدد من الأشخاص، حيث طُلب منهم خفض تناول السعرات الحرارية إلى 25%.

أوضحت النتائج تحسن الوظائف الصحية للقلب، وضبط مستويات السكر والكولسترول في الدم، إلى جانب انخفاض نسبة الالتهابات في جسد ممن أقيمت عليهم التجربة.