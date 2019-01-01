بالقهوة والسبانخ.. أطعمة تعالج الصداع دون أدوية

05:52 م | الإثنين 15 يوليو 2019
بعض الأطعمة الطبيعية تعالج الصداع

بعض الأطعمة الطبيعية تعالج الصداع

كتب: منى السعيد

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بعض الأطعمة الصحية تحتوي على مواد كيميائية تساعد في التخفيف والتخلص من آلام الرأس والصداع، خاصة الناتجة عن الإرهاق

ويلجأ غالبية ممن يعانون من الصداع إلى تناول المسكنات، باعتبارها الحل الأسرع والأكثر فعالية، بدون إدراك أضرارها التى تصل إلى الفشل الكلوي على المدي البعيد، وهناك بعض الأطعمة الطبيعية، التي ينصح بها الأطباء في موقع "ومنز داي الأمريكي"، للتخلص من الصداع ومنها:

البطاطس المهروسة

وبحسب إيرين بالنكسي، اختصاصي تغذية بعيادة نيو جيرسي، "إذا كنت تعاني من الصداع، ومهارات عملك تتطلب تناول مشروبات تحتوي على الكافيين التي تسبب إدرار البول، فأنت بحاجة إلى تناول البوتاسيوم بكميات معتدلة، ويمكنك تناول البطاطس المسلوقة أو المهروسة على العشاء لعلاج الصداع".

البطيخ

الجفاف هو السبب الرئيسي للشعور بالصداع، لذلك بدلا من استخدام الأدوية، يمكن أن ننصحك بتناول الأطعمة الغنية بالماء، مثل البطيخ، وفضلا عن الماء فأن هذه الفاكهة غنية بالعناصر الغذائية الجيدة، مثل البوتاسيوم والمغنسيوم وهم أساس القضاء على آلام الرأس.

القهوة

من أهم العلاجات الشعبية، والذي يمكن أن يعالج انقباض الأوعية الدموية بالرأس، ويمكن في تلك الحالة أن تساعد على تقليل آلام الرأس، لكن لا تفرط في تناوله حتى لا يكون هو سببًا في تلك الآلام.

اللوز

وفقا لدراسة سابقة فإن الماغنسيوم الموجود في اللوز قد يحميك من الصداع، عن طريق زيادة توسع الأوعية الدموية.

ويعتقد الأطباء أن الأشخاص كثيري الشكوي من الصداع النصفي، فإن تناول أطعمة غنية بالماغنسيوم مثل الموز والأفوكادوا واللوز والكاجو والأرز البني، يخفف من تلك المشكلة.

الصلصة الحارة

يبدو الأمر غريبا، لكن وفقا لموقع "ومنز داي" فإن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل مثل الصلصة الحارة قد يساعد في تخفيف آلام الرأس خاصة إذا كانت ناتجة عن احتقان الجيوب الأنفية، لأنها تؤدب لانفتاح الشعب الهوائية، ما يساعد على تقليل الصداع المصاحب للحالة.

الزبادى

ويكون الصداع بسبب نقص الكالسيوم الذي يعتمد عليه المخ للعمل بكفاءة، لذلك يجب أن تتأكد من أنك تستهلك كميات مناسبة من الأطعمة الغنية بهذا العنصر، مثل اللبن الزبادي، والخالي من الدهون، ويفضل أن يكون دون أي إضافات أخرى.

الشوفان

هذه البذور الصغيرة غنية بالعديد من العناصر منها فيتامين هـ، الذي يساعد على استقرار مستوى الإستروجين بالجسم، ويقلل من الصداع الناتج عن متلازمة ما قبل الدورة الشهرية.

السبانخ

تساعد السبانخ في تقليل ضغط الدم، ويمنع آلام الرأس، لذلك يمكن تناول أوراق السبانخ كبديل عن الخس في السلطة لتقليل الشعور بالصداع.

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