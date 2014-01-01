جريزمان ليس أولهم.. أعلى الشروط الجزائية في عقود لاعبي كرة القدم

تعاقد فريق برشلونة الإسباني مع المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، بعد دفع الشرط الجزائي في عقده مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي إنه دفع 120 مليون يورو تكلفة الشرط الجزائي، وضمه للبارسا لمدة خمسة مواسم حتى عام 2024.

ومن الملفت أيضا في تفاصيل التعاقد قيمة الشرط الجزائي، إذ وضع برشلونة شرطا جزائيا في عقد جريزمان قيمته 800 مليون يورو.

قيمة الشرط الجزائي بعقد جريزمان مرتفعة للغاية، إذ تعد ثاني أعلى قيمة شرط جزائي في العالم للاعب كرة قدم، ونستعرض في السطور التالية أغلى 4 شروط جزائية في عالم كرة القدم، بدون جريزمان، بحسب موقع "90min".

ماركو أسينسيو

أسينسيو من نجوم ريال مدريد الإسباني، والشرط الجزائي في عقده 700 مليون يورو، فمنذ انطلاقه إلى الساحة قبل عامين، يلعب ماركو أسينسيو بشكل أساسي في صفوف الفريق.

استغله جولن لوبيتيجوي عندما كان يدرب النادي الملكي في مركز الجناح، ومن أجل أن تطمئن إدارة نادي مدريد من عدم حصول أي فريق آخر على فرصة لجذب الفتى الذهبي بعيدًا عن بيرنابيو، وضعوا هذا الشرط الجزائي.

إسكو

الشرط الجزائي في عقد إسكو 700 مليون يورو، فهذا اللاعب برز تحت قيادة زين الدين زيدان، وكان لا غنى عنه في عهد جولن لوبيتيجي أيضًا.

كان برشلونة مهتمًا على ما يبدو بإغرائه، لذا وضع النادي الملكي شرط جزائي 700 مليون يورو لإبقائه في النادي.

ليونيل ميسي

جدد برشلونة عقده مع الأسطورة ميسي في شهر نوفمبر الماضي، ووضع له شرط جزائي ضخم بقيمة 700 مليون يورو.

كريم بنزيمة

على الرغم من أن الشرط الجزائي في عقد الفرنسي بنزيمة لم يتم تأكيده علنًا، إلا أن الكثيرين يدعون أن هذا البند قدره مليار يورو.

على الرغم من كونه مهاجم الفريق الأول بلا منازع، إلا أن بنزيمة لم يكن غزير الإنتاج، ولكن تم تمديد عقده في عام 2014.