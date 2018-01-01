تويتر يحقق في أسباب انقطاع الخدمة حول العالم

أعلنت شركة تويتر عزمها فتح باب التحقيق في الأسباب وراء توقف الخدمة عبر منصتها في العديد من البلدان.

وأفادت قناة "الحرة" الأمريكية بانقطاع الخدمة عن حوالي 70 ألف مستخدم، فيما أشارت إلى عودة الخدمة لحوالي 32 ألفا لاحقا.

وذكرت شركة تويتر "أن هناك خطأ تقني نعمل على إصلاحه وإعادة الأمور لطبيعتها قريبا".

وواجه كثير من المستخدمين، أمس الخميس، مشكلة تقنية في الموقع منعتهم من استخدامه والوصول إليه، إذ ظهرت إليهم رسالة تفيد بوجود خطأ عند فتح حساباتهم عبر "تويتر"، أو إعادة تحميل صفحة معينة أو حتى فتح الموقع.

وتقول الرسالة التي تظهر للمستخدمين "شيء ما غير صحيح، نشكرك على الملاحظة، سنصلح المشكلة ونعود بالأمور إلى طبيعتها قريبًا".

جدير بالذكر أن آخر مرة واجه موقع التغريدات القصير مثل هذا العطل الفني كانت في شهر أبريل عام 2018، واستمر حوالي ساعة.