عطل مفاجئ يضرب تويتر

09:15 م | الخميس 11 يوليو 2019
موقع تويتر

موقع تويتر

كتب: مصطفى الصبري

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نوقف موقع التغريدات القصيرة "تويتر" عن العمل بشكل مفاجئ، منذ قليل، إذ اشتكى عدد من المستخدمين من تعطله.

وواجه كثير من المستخدمين مشكلة تقنية في الموقع منعتهم من استخدامه والوصول إليه، إذ ظهرت إليهم رسالة تفيد بوجود خطأ عند فتح حساباتهم عبر "تويتر"، أو إعادة تحميل صفحة معينة أو حتى فتح الموقع.

وتقول الرسالة التي تظهر للمستخدمين "شيء ما غير صحيح، نشكرك على الملاحظة، سنصلح المشكلة ونعود بالأمور إلى طبيعتها قريبًا".

جدير بالذكر أن آخر مرة واجه موقع التغريدات القصير مثل هذا العطل الفني كانت في شهر أبريل عام 2018، واستمر حوالي ساعة.

جدير بالذكر أن "تويتر" نادرا ما يواجه أي أعطال، على عكس موقع فيسبوك، الذي أصابه عدد من المشكلات الفترة السابقة، حتى أنه كان يلجأ إلى تويتر ليشرح لمستخدميه أسباب وخلفيات العطل.

وآخر مرة تعطل فيها فيسبوك كتب عبر حسابه على "تويتر"، ""نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليًا مشكلة في تحميل الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى على تطبيقاتنا، ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن".

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