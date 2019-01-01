سيدة تتوجه إلى الطائرة عن طريق مصعد الأمتعة.. شاهد ماذا حدث لها؟

نشرت وكالة "روسيا اليوم" الإخبارية مقطع فديو طريف تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر "فيس بوك" لمسافرة بمطار إسطنبول الدولي، حيث أثارت مسافرة دهشة الموظفين، بتصرف غريب قامت به.

وأظهر مقطع الفيديو السيدة، التي يبدوا أنها تسافر للمرة الأولى وهي تحمل أمتعتها، بعد أن أتمت إجراءت السفر وتسلمت رقم مقعدها لتتوجه إلى المكان المخصص لنقل الأمتعة وتتسلقه ظنا منها بأنه سينقلها إلى الطائرة مباشرة.

وبمجرد أن وضعت السيدة قدميها على الحزام الخاص بالشنط والأمتعة وقعت، ولفتت انتباه المسؤولين، ليتوجهوا إلى مساعدتها فيما بعد.