سيدة تتوجه إلى الطائرة عن طريق مصعد الأمتعة.. شاهد ماذا حدث لها؟

03:14 م | الجمعة 12 يوليو 2019
مصعد خاص بحمل أمتعة السفر - صورة أرشيفية

مصعد خاص بحمل أمتعة السفر - صورة أرشيفية

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

بلاغ سلبي بوجود قنبلة بمحيط مركز شرطة طوخ بسبب "شنطة سفر"

بلاغ سلبي بوجود قنبلة بمحيط مركز شرطة طوخ بسبب "شنطة سفر"

شنطة سفر "عم عاشور" تتحول لقفص حمام: "عشرة عمر"

شنطة سفر "عم عاشور" تتحول لقفص حمام: "عشرة عمر"

"شنطة سفر" فارغة تثير الذعر أمام مترو المنيب

"شنطة سفر" فارغة تثير الذعر أمام مترو المنيب

هنا الزاهد تستعد لـ "شنطة سفر".. وتفاضل بين عملين في رمضان المقبل

هنا الزاهد تستعد لـ "شنطة سفر".. وتفاضل بين عملين في رمضان المقبل

نشرت وكالة "روسيا اليوم" الإخبارية مقطع فديو طريف تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر "فيس بوك" لمسافرة بمطار إسطنبول الدولي، حيث أثارت مسافرة دهشة الموظفين، بتصرف غريب قامت به.

وأظهر مقطع الفيديو السيدة، التي يبدوا أنها تسافر للمرة الأولى وهي تحمل أمتعتها، بعد أن أتمت إجراءت السفر وتسلمت رقم مقعدها لتتوجه إلى المكان المخصص لنقل الأمتعة وتتسلقه ظنا منها بأنه سينقلها إلى الطائرة مباشرة.

وبمجرد أن وضعت السيدة قدميها على الحزام الخاص بالشنط والأمتعة وقعت، ولفتت انتباه المسؤولين، ليتوجهوا إلى مساعدتها فيما بعد.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

ربما تصيب الناس بالسرطان.. الأرض تتعرض لعاصفة شمسية

ربما تصيب الناس بالسرطان.. الأرض تتعرض لعاصفة شمسية

هناك عاصفة شمسية تضرب الأرض حاليا، تلك العاصفة لها أخطار كارثية قد تصل لحد الإصابة بالسرطان.
مشايخ في شباك الهوى.. أشهر قصص الارتباط بين الدعاة والفنانات

مشايخ في شباك الهوى.. أشهر قصص الارتباط بين الدعاة والفنانات

لم تكن الضجة وردود الفعل عند إعلان خبر زواج الداعية معز مسعود والفنانة شيرى عادل هو الأول من نوعه ردا على إرتباط شيخ أو داعية بإحدى الفنانات
فيديو.. شاب مغربي في القاهرة يختبر شهامة المصريين: "ماكلتش من يومين"

فيديو.. شاب مغربي في القاهرة يختبر شهامة المصريين: "ماكلتش من يومين"

زعم شاب مغربي أنه تائه في مصر، لكي يرى ردود فعل المصريين، وأخبرهم بأنه فقد أمواله وهاتفه وبطاقته، بعد تشجيعه منتخب بلاده المغرب أمام بنين، ولا يجد مأوى
أسرة الفنان تومي عمران تعلن وفاته بعد شهر من رحيله.. صدمة وحزن

أسرة الفنان تومي عمران تعلن وفاته بعد شهر من رحيله.. صدمة وحزن

كشف حساب الفنان السعودي تومي عمران على "تويتر" وفاته بشكل مفاجئ، ولكن شقيقته كشفت عن رحيله منذ شهر ولكنهم لم يفكروا الاعلان عن ذلك بسبب صدمتهم من رحيله
شيكولاتة وغرفة استراحة.. وسائل ترفيه شركة عن الموظفين بالمعادي

شيكولاتة وغرفة استراحة.. وسائل ترفيه شركة عن الموظفين بالمعادي

قرر"يونج سن" تخصيص ثلاجة في مطبخ الشركة تحتوي على أنواع مختلفة من الشيكولاتة والمشروبات مجانا لموظفيه