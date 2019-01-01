رسميا.. أوكرانيا تقرر تحويل موقع كارثة تشيرنوبيل لمكان سياحي

أعلنت أوكرانيا اليوم رسميًا تحويل موقع كارثة محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية لمصدر جذب سياحي، وفقًا لما نشر على شبكة فوكس نيوز الأمريكية.

ووقع الرئيس فولوديمير زيلينسكي مرسومًا بتحويل المنطقة لموقع سياحي، بعد أن شهدت المنطقة زيادة في عدد الزوار عقب إصدار عرض مسلسل "تشيرنوييل" من إنتاج شبكة HBO .

وقال الرئيس خلال التوقيع على المرسوم، إن "تشيرنوييل" كان جزء سلبي من أوكرانيا، وقد حان الوقت لتغيير هذا الآن، ووصف المكان بأنه "فريد من نوعه" حيث تنتعش الطبيعية بعد هذه الكارثة التكنولوجية، وقال إنه سيتم تنفيذ مسارات المشي والممرات المائية ونقاط التفتيش للزوار، وفقا لما نقلته الشبكة عن موقع بي بي سي.

وكانت كارثة انفجار مفاعل تشيرنوبيل عام 1986م من أسوء الحوادث التى مرت على العالم، فقد قتل الانفجار ما لا يقل عن 30 شخص، كما أن الاشعاع تسبب فى كوارث بيئية واسعة النطاق أثرت على ملايين البشر، وتم إخلاء المنطقة بسبب مستويات الاشعاع الخطيرة.