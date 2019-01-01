الوضع اتغير يا ماني.. رحلة أسد السنغال مع المصريين من العداوة للتشجيع

"باصي لصلاح يا ماني".. جملة سيطرت على تشجيع المصريين لنجمهم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والتي وجهوها باستمرار طوال الموسم الماضي للاعب المنتخب السنغالي، والذي يزامل صلاح في الفريق الإنجليزي الفائز بدوري أبطال أوروبا، متهمين إياه بتعمد عدم التمرير للفرعون المصري، وحرمانه من تسجيل أهداف في شباك المنافسين.

المصريون لم يفوتوا فرصة لاتهام ماني بالأنانية وعدم مساعدة نجم منتخب مصر، أو السخرية من المردود الفني الذي يقدمه إلا واستغلوها، ليشنوا ضده حملة واسعة من السخرية على "تويتر" ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

الأمر وصل إلى ذهاب أحد المشجعين المصريين لتدريب منتخب السنغال قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية في مصر، لينادي على نجم "أسود التيرانجا" بعبارة "باصي لصلاح يلا"، حيث يظهر صوته في مقطع فيديو قائلًا: "الولا ساديو ماني أهو.. يا ماني قشطة عليك يا ساديو.. باصي لصلاح يالا.. أهو ماشي أهو عيل منفسن من جوه".

حالة الهجوم على ماني من المصريين تبدلت بشكل كبير مع انطلاق بطولة أمم أفريقيا، وتوالي مبارايات منتخب "أسود التيرانجا"، والتي قاد فيها ساديو ماني منتخب بلاده للتأهل لنصف نهائي البطولة بنجاح.

"فخر أفريقيا" و"فخر أفريقيا الحقيقي" و"أفضل لاعب في العالم".. جميعها عبارات تشيد بساديو ماني، احتلت مكان عبارة "باصي لصلاح يا ماني" في تغريدات المصريين وتدويناتهم، بعد الأداء الرائع للاعب في البطولة، وتصريحاته الإيجابية ومواقفه المميزة والتي كان ىخرها ربط حذاء أحد الأطفال قبل لإحدى المبارايات.