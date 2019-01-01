بالفيديو| مصري ينادي على ماني في تدريبات السنغال: "باصي لصلاح يالا"

01:42 م | السبت 15 يونيو 2019
ساديو ماني و محمد صلاح

ساديو ماني و محمد صلاح

كتب: الوطن

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تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر جانب من تدريبات منتخب السنغال في أحد فنادق الإسماعيلية، الذي حضره بعض من الجماهير المصرية.

ويظهر في الفيديو صوت شاب مصري يوجه رسالة إلى ساديو ماني، لاعب ليفربول ونجم منتخب السنغال، يحثه خلالها على ضرورة تمرير الكرة إلى محمد صلاح، نجم منتخب مصر وزميله في فريق ليفربول.

ويقول الشاب في مقطع الفيديو: "الولا ساديو ماني أهو.. يا ماني قشطة عليك يا ساديو.. باصي لصلاح يالا.. أهو ماشي أهو عيل منفسن من جوه".

ويختتم منتخب السنغال، معسكرة المغلق بأحد فنادق الإسماعيلية بمواجهة نيجيريا الأحد المقبل في بروفة قوية أخيرة، قبل السفر للقاهرة.

أعلن أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، القائمة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تقام بمصر في الفترة من 21 يونيه وحتى 19 يوليو.

ووقع المنتخب السنغالي في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات تنزانيا، والجزائر، وكينيا بكأس أمم أفريقيا 2019.

وتواجد ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على رأس القائمة، كما شهدت القائمة تواجد كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي الإيطالي، فضلا عن كيتا بالدي، لاعب فريق إنتر ميلان، ومباي دياني، لاعب جالطة سراي التركي

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