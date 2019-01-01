"أبل" تتراجع عن شاشات اشترتها من سامسونج وتضطر لدفع غرامات مالية

تنوي شركة آبل التوقف عن شراء باقي شاشات الهواف الذكية التي تصنّعها "سامسونج"، وذلك بعد انخفاض مبيعات الشركة مؤخرا، ما يعرضها لدفع مبلغ مالي كبير للشركة الكورية الجنوبية التي تصنع شاشات الهواتف الذكية.

وكشفت تقارير صحفية عن أنّ "آبل" ستدفع نحو 680 مليون دولار أمريكي "غرامات" لـ سامسونج، بسبب عدم تسلمها الكمية الكاملة من شاشات طلبتها مسبقا، لتضررها من انخفاض مبيعات هواتفها، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ورغم المنافسة المحمومة بين الشركتين إلا أنّ "آبل" على تعتمد "سامسونج" بشكل كامل في صناعة شاشات AMOLED المتطورة لهواتف آي فون، ولم يتم الإعلان بشكل رسمى عن المبلغ الذي يتوجب على شركة "أبل" أنّ تدفعه، لكن خبراء رجحوا أنّ يكون من مئات الملايين من الدولارات.

وتستعد الشركات للإعلان عن مكاسبها في وقت لاحق من يوليو الحالي، ومن المرجح أن تعلن سامسونج انخفاضا للعام الثالث على التوالي، ويرجع الانخفاض إلى الحروب التجارية التي أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شرارتها، برؤيته عدم تكافؤ الشراكة التجارية بين الولايات المتحدة وباقي بلدان العالم.