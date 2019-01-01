تواجه مصر في دور الـ16 من "كان 2019".. جنوب أفريقيا دولة الـ3 عواصم

المباراة الرابعة للمنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ32 للبطولة يواجه فيها نظيره الجنوب الأفريقي وهو يعد اللقاء الثاني عشر بينهما.

ولجمهورية جنوب أفريقيا خصوصية في امتلاكها لـ3 عواصم وليس عاصمة مركزية واحدة كما الحال في معظم دول العالم، ورصد كتاب "تجربة جنوب أفريقيا" لمحمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، ماهية العواصم الثلاث وما تحويه حتى يطلق عليها مصطلح "عاصمة".

أما العواصم الثلاث فهم:

ـ مدينة برتوريا، وهي العاصمة الإدارية حيث تتواجد رئاسة الجمهورية والوزارات والسفارات، أسست عام 1855 على يد أول رئيس جمهورية للبلاد وهو "مارتينوس برتوريوس" وأطلق الاسم تخليدًا لوالده "أندريس برتوريوس"، الذي كان قائد البوير، وأصبحت العاصمة الإدارية للبلاد عام 1910، وهي مركز صناعي هام وبها جامعتان عريقتان "جامعة برتوريا" و"جامعة جنوب أفريقيا" التي تعد من أهم جامعات العالم في مجال الدراسة عن بُعد.

ـ مدينة الرأس (كيب تاون)، وهي العاصمة التشريعية حيث يتواجد البرلمان بشقيه "المجلس الوطني للمقاطعات" و"الجمعية الوطنية"، وهي ثالث أكبر مدن جمهورية جنوب إفريقيا من حيث عدد السكان، وتقع في أقصى جنوب القارة الأفريقية على بُعد 50 كيلو متر شمال رأس الرجاء الصالح، ويعود تاريخ إنشائها إلى عام 1652، كما تعتبر من أجمل مدن العالم وفيها عدد من الصناعات الهامة ومطار دولي وبها جامعة "كيب تاون" التي تعتبر من أهم جامعات إفريقيا والعالم.

ـ مدينة بلومفونتين، هي العاصمة القضائية حيث يوجد بها مقر المحكمة العليا للاستئناف، وهي عاصمة مقاطعة "فري ستيت"، وهي مركز صناعي وتجاري مهم وبها مطار داخلي.

ولمدينة جوهانسبورج شهرة خاصة فهي أكبر مدن جمهورية جنوب أفريقيا من حيث عدد السكان إذ بلغ تعدادهم عام 2001 ما يزيد عن 3 مليون نسمة، ويعود تاريخ إنشاء المدينة لعام 1886 على أثر اكتشاف الذهب في تلك المنطقة مما استدعى قدوم مهاجرين كُثر إليها، فأرسلت الحكومة المحلية وقتها موظفيّن اثنين هما "جوهانس مير" و"جوهانس ريسيك" للقيام بعمليات المسح والتخطيط لبناء مدينة في تلك المنطقة فأخذت هذه المدينة اسمها من الرجلين ودعيت باسم "جوهانسبورج"، وهي مركز اقتصادي ومالي هام خاصة في مجال تجارة الألماس والذهب نظرًا لقربها من مناجمهما، ويعتبر مطارها الدولي أهم مطار في البلاد وفي القارة الأفريقية وبها جامعة جوهانسبورج والمحكمة الدستورية لجمهورية جنوب أفريقيا.