7 عادات يومية تؤدي إلى فقدان الوزن والحفاظ عليه دون "دايت"

يتبع الناس بعض العادات السيئة اليومية الخاصة بالأكل والشرب، والتي تؤدي إلى السمنة وتؤثر على صحة الإنسان، رغم أن هناك عددا من الخطوات السهلة والتي لا تعتبر "دايت" مثل ما يطلق عليه أو نظام غذائي صحي يرهق العديد، فقط يستطيع الشخص جعلها عادات يومية إيجابية واستبدالها بالسلبية.

وبين تناول "الفاكهة والعصائر والمياه الغازية" وغيره بكثرة تعددت العادات السيئة، التي حذرت منها الدكتورة ناهد الحسيني، استشاري ورئيس أقسام العلاج الطبيعي والسمنة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لـ "الوطن"، مؤكدة أن العديد يتجاهلها ما يعرضهم للسمنة.

وتقدم ناهد فيما يلي عدة خطوات على الشخص تنفيذها يوميا من أجل الحفاظ على وزنه، وعدم زيادة الوزن وأيضا من الممكن فقدان الوزن دون الحاجة للجوء لأنظمة صعبة ترهقك:

- شرب كثير من المياه ما لا يقل عن 3 لترات يوميا، ويفضل شرب كوب من المياه قبل كل وجبة حيث أظهرت أحد البحوث أن الشخص الذي يتناول كوب من المياه يوميا قبل كل وجبة يفقد نحو 10 كيلو جرامات في العام وهو لم يغير أي شيء من عادته.

- يمنع تماما شرب المياه أو أي سوائل أثناء الوجبات أو بعد الأكل مباشرة، يمكنك شرب بعد الوجبة بساعة.

- الحفاظ على الثلاث وجبات يوميا، فمن العادات السيئة إلغاء وجبة منهم.

- محاولة البُعد عن الطعام المقلي، وخاصة الوجبات السريعة، وتناول الأكل المسلوق أو المشوي أكثر من المقلي.

- يظن البعض أن تناول أي كمية من الفاكهة لا تزيد الوزن لاحتوائها على المياه إلا أن الدكتورة ناهد حذرت من ذلك، حيث إنها تزيد الوزن بشكل كبير جدا، ليس فقط المانجو أو التين وغيرهما، فكل الفواكه تحتوي على سعرات حرارية عالية تؤدي إلى السمنة، ولكن يمكن أن يتناول الشخص يوميا ثمرتين فاكهة فقط.

- الاهتمام بالحركة لأهميتها بكل أنواعها سواء ممارسة رياضة معينة أو الذهاب إلى الصالات المخصصة أو المشي ولكن المطلوب أن تكون بشكل دوري أي لا يتوقف الشخص لمدة شهر ثم يستكمل ولكن يمكن تحديد أيام بأوقات معينة، حيث له فوائد عديدة من تقوية العضلات وتثبيت الوزن وفقدان الوزن.

- استبدال العصائر والمياه الغازية بالأعشاب سواء الدوم أو الكركديه أو التمر المنزلي ووضع قليل من السكر أو البديل له، لأن تناول العصائر والمياه الغازية من أكثر الأسباب التي ينتج عنها سمنة بشكل كبير جدا.

وأكدت ناهد أن في حال اتباع هذه العادات يوميا يؤدي إلى الحفاظ على الوزن وفقدانه.