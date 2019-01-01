مشجعو الجزائر على محور روض الفرج: ترمس وحمص وجولة بالحنطور

09:05 م | الخميس 04 يوليو 2019
جماهير الجزائر من فوق كوبرى تحيا مصر

جماهير الجزائر من فوق كوبرى تحيا مصر

كتب: سحر عزازى

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40 مشجعاً وأكثر من جماهير منتخب الجزائر الشقيق قرروا استغلال فرصة وجودهم فى مصر، للقيام برحلة إلى كوبرى روض الفرج، بعد أن شاهدوا صوره على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، للاستمتاع بالمناظر الخلابة عليه، فاستقلوا حناطير، وقضوا وقتاً ممتعاً، بعيداً عن المدرجات والهتافات.

نصف ساعة كانت مدة زيارة كمال الأعور، مسئول الوفد الجزائرى، برفقة عدد كبير من المشجعين، بناء على دعوة منه: «زيارتنا كانت من أجل رؤية شريان الحياة بالنسبة لمصر ولنا»، يحكى أنهم استمتعوا بتلك الجولة القصيرة، التى تخللها التقاط صور تذكارية للحضور: «كنت حابب أخلِّيهم يشوفوا مصر الجميلة الراقية، وينظروا للنيل ويستمتعوا بجماله».

يشيد «الأعور» بالصرح المعمارى المثير للإعجاب، مؤكداً أن المنظر أدهش عدداً كبيراً من الجماهير، أُعجبوا به وتفاعلوا مع البائعين عليه: «اشتروا ترمس وحمص وما كانوش عايزين يروَّحوا»، الفسحة التى لم تكن الوحيدة لهم فى مصر، حيث قاموا بجولات إلى ميدان التحرير والمهندسين والمعادى وزيارة الأهرامات والمتاحف المختلفة.

تقى الدين بن هداد، يزور مصر لأول مرة، عبَّر عن سعادته بزيارة كوبرى روض الفرج، الذى خطف نظره وقلبه، ويعكس جمال وعراقة الحضارة المصرية، وينوى دعوة جميع عملائه لزيارة مصر، حيث إنه صاحب وكالة سياحية: «سأخبر الجميع بأن يأتوا إلى مصر، ليستمتعوا بتجربة رائعة ومثيرة للإعجاب، أبهرتنى شخصياً، وأنوى تكرارها مرة أخرى».

أُعجبت شهيناز قدور، من الجزائر، بشابين يغنيان على الكوبرى، ووقفت لتصويرهما، والاستمتاع بصوتهما، معبرة عن سعادتها برؤية جمال النيل من فوق الكوبرى، وحُسن معاملة المصريين لهما، والترحيب بهما ومساعدتهما: «اتبسطنا جداً وهنكرر الزيارة تانى».

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