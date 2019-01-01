بعد تعطله أمس.. ماذا يفعل فيس بوك بصور المستخدمين؟

06:29 م | الخميس 04 يوليو 2019
ماذا يفعل فيس بوك بصور المستخدمين

ماذا يفعل فيس بوك بصور المستخدمين

كتب: رحاب عبدالراضي

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تعرض مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالإضافة إلى إنستجرام وواتس آب، لعطل مفاجئ، أمس، تسبب في فشل إرسال وتحميل الصور والفيديوهات، وعملت الشركة على حل المشكلة التي واجهت عملائها.

عطل مفاجئ في فيس بوك

وتساءل الكثيرين من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الشهير، حول عدم تمكننا من رؤية الصور، بينما شاهدنا علامات تعريفية تشرح وضعيتنا في الصور، وما إذا كنا "نضحك أو نبتسم"، واقفين، جالسين، لتشير هذه الدقة  في وصف الصور بحسب "سكاي نيوز عربية"، إلى الإمكانية التي يمتلكها فيس بوك لاستخدام هذه البيانات من أجل الإعلانات.

 

كيف يحدث ذلك؟

تخيل أنك تنشر صورا كثيرة مع الكلاب، فهذا يعني أن تقنية الذكاء الاصطناعي ستذكر ذلك في قواعد البيانات عبر فيس بوك، لتصبح أنت هدفا كبيرا للإعلانات المتعلقة بأغذية الحيوانات ومنتجات العناية بها، ونفس الشئ ينطبق على هؤلاء الذين دائما ما يحبون التصوير في مناطق سياحية، حيث ستمتلأ صفحاتهم بإعلانات الفنادق وعروض السفر.

وتستطيع منصة موقع التواصل الاجتماعي، استخدام المعلومات التي يجمعها من الصور في أمور كثيرة لا نعلم عنها شيء، وهنا نستطيع أن نقلق بعض الشيء، فلا يوجد لدى المستخدمين فكرة عن  كم المعلومات التي يشاركونها على "السوشيال ميديا" كل يوم والصور التي ينشرونها، في الوقت الذي يواجه فيه فيس بوك انتقادات وتحقيقات متتالية بشأن سياسة الخصوصية، ومشاركة المعلومات التي وصلت إلى حد إتاحتها لشركات الدعاية السياسية، بحسب موقع "فيرست بوست" التقني.

وكانت فيس بوك، أوضحت أنها حلت مشكلة واجهت المستخدمين في إرسال وتحميل ملفات الصور والفيديو في بيان جاء فيه: "خلال إحدى عملياتنا للصيانة الدورية، أحدثنا مشكلة تجعل من الصعب على بعض الناس تحميل أو إرسال الصور والمقاطع المصورة".

"الصيانة الدورية".. فيس بوك يوضح سبب العطل في مواقعها 

وامتنعت فيس بوك، عن التعليق حول التعويض الذي سيعطيه الموقع إلى الشركات التي تضررت من أعطال أمس.

وأبلغ أكثر من 14 ألف مستخدم أمس، عن مشاكل واجهتهم في إنستغرام، بينما أبلغ أكثر من 7500 مستخدم عن مشكلات في فيسبوك، و1600 عن مشاكل في واتساب، حسبما نشر موقع "داون ديدكتور دوت كوم" لمتابعة الأعطال الإلكترونية.

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