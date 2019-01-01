كائنات حية داخل جسم الإنسان تقي من السمنة وتعالج الاكتئاب

تعتقد مجموعة من العلماء أنّ تناول عدد من المكملات الغذائية المصنوعة من نوع بكتيريا تعيش بالأمعاء، قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأوضحت نتائج دراسة جديدة أُجريت في الجامعة الكاثوليكية "دي لوفان" في بلجيكا، أنّ الدور الذي تلعبه بكتيريا الأمعاء، هي الوقاية من الأمراض، حسب ما نقلت "روسيا اليوم" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشملت الدراسة نحو 32 مشاركًا يعانون من السمنة، إذ تعتبر هي أول دراسة تدرس فوائد بكتيريا الأمعاء البشرية، إذ أظهرت النتائج تحسن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى بعض أصحاب السمنة، بعد تناولهم جرعة البكتيريا لمدة 3 أشهر.

وتحسنت الحساسية ضد مرض الأنسولين لديهم، والتي تعمل على تحديد استهلاك السكر في الجسم، بنسبة تقدر بنحو 30%، ما أدى إلى إبطاء تطور مرض السكري بأجسادهم، فضلا عن انخفاض أوزانهم نحو 2.3 كيلو جرام في المتوسط، وذلك دون تغيير أنظمتهم الغذائية أو ممارسة الرياضة.

وقال أحد الباحثين - غير مشارك في الدراسة - إنّه يعتقد بأنّ بكتيريا الأمعاء تساعد على انخفاض وزن الجسم، وتعالج الاكتئاب، ومرض الشلل الرعاشي.