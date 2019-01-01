كائنات حية داخل جسم الإنسان تقي من السمنة وتعالج الاكتئاب

10:48 ص | الخميس 04 يوليو 2019
بكتيريا الأمعاء

بكتيريا الأمعاء

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

دراسة: تناول المضادات الحيوية يسبب الوفاة المبكرة

دراسة: تناول المضادات الحيوية يسبب الوفاة المبكرة

دراسة: السجائر الإلكترونية تدمر خلايا المخ

دراسة: السجائر الإلكترونية تدمر خلايا المخ

دراسة: التمارين الرياضية تطيل العمر.. "التأخير مش هيأثر"

دراسة: التمارين الرياضية تطيل العمر.. "التأخير مش هيأثر"

دراسة: التهابات المسالك البولية تؤدي إلى الإصابة بسكتات دماغية

دراسة: التهابات المسالك البولية تؤدي إلى الإصابة بسكتات دماغية

تعتقد مجموعة من العلماء أنّ تناول عدد من المكملات الغذائية المصنوعة من نوع بكتيريا تعيش بالأمعاء، قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأوضحت نتائج دراسة جديدة أُجريت في الجامعة الكاثوليكية "دي لوفان" في بلجيكا، أنّ الدور الذي تلعبه بكتيريا الأمعاء، هي الوقاية من الأمراض، حسب ما نقلت "روسيا اليوم" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشملت الدراسة نحو 32 مشاركًا يعانون من السمنة، إذ تعتبر هي أول دراسة تدرس فوائد بكتيريا الأمعاء البشرية، إذ أظهرت النتائج تحسن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى بعض أصحاب السمنة، بعد تناولهم جرعة البكتيريا لمدة 3 أشهر.

وتحسنت الحساسية ضد مرض الأنسولين لديهم، والتي تعمل على تحديد استهلاك السكر في الجسم، بنسبة تقدر بنحو 30%، ما أدى إلى إبطاء تطور مرض السكري بأجسادهم، فضلا عن انخفاض أوزانهم نحو 2.3 كيلو جرام في المتوسط، وذلك دون تغيير أنظمتهم الغذائية أو ممارسة الرياضة.

وقال أحد الباحثين - غير مشارك في الدراسة - إنّه يعتقد بأنّ بكتيريا الأمعاء تساعد على انخفاض وزن الجسم، وتعالج الاكتئاب، ومرض الشلل الرعاشي.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

دار الإفتاء ترد على سؤال حول شرعية تناول منتجات ألبان الحمير

دار الإفتاء ترد على سؤال حول شرعية تناول منتجات ألبان الحمير

ردًا على سؤال حكم الدين في تناول منتجات ألبان الحمير، أجابت دار الإفتاء أن هذا الأمر له شقين .. تعرف عليهم.
رجل يعلق بعجلات الطائرة ليسافر خلسة.. ويلقى مصرعه

رجل يعلق بعجلات الطائرة ليسافر خلسة.. ويلقى مصرعه

عثرت السلطات بالعاصمة البريطانية، لندن، على جثة رجل بإحدى الحدائق، حيث اكتشفوا سقوطه من جهاز هبوط بطائرة، أثناء سفره عليها خلسة.
بعد تطور مقاومتها للمبيدات.. خبير يقدم طرق التخلص من الصراصير

بعد تطور مقاومتها للمبيدات.. خبير يقدم طرق التخلص من الصراصير

تجنبا لمشكلاتها يقدم الدكتور محمد فهيم خبير تغير المناخ بوازرة الزراعة لـ"الوطن"، أنواع الصراصير الموجودة في مصر وأسباب انتشارها وكيفية التخلص منها
بها أشجار المانجروف.. معلومات عن جزيرة أبو منقار التي زارها راموس

بها أشجار المانجروف.. معلومات عن جزيرة أبو منقار التي زارها راموس

مساء أمس الثلاثاء، استقبلت جزيرة "أبو منقار" في مدينة الغردقة اللاعب سيرجيو راموس قائد نادي ريال مدريد ومدافع منتخب إسبانيا، الذي جاء إلى مصر لقضاء إجازة بصحبة
عطل مفاجئ في فيس بوك

عطل مفاجئ في فيس بوك

توقف موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن العمل، حيث اشتكى منه نحو 39% من المستخدمين.