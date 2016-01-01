مؤسس "ويكيبيديا" يدعو لمقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي

دعا مؤسس موقع ويكيبيديا إلى مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع للاحتجاج على انتهاكات الخصوصية وبيانات المستخدم من قبل تلك المواقع.

وفي إحدى تدويناته، دعا لاري سانجر مؤسس موسوعة ويكيبيديا على شبكة الإنترنت مستخدمين منصات مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك"و "إنستجرام" و"تويتر" لمقطاعة تلك المواقع لمدة يومي 4 و5 يوليو الجاري.

وأضاف سانجر أنه "لن يتمكن أحد من تجاهل مقاطعتنا سنطالب تلك الشركات العملاقة المتلاعبة بإعادة التحكم في البيانات والخصوصية وتجربة المستخدم الخاصة بنا، ومن خلال العرض التوضيحي، أعرب سانجر عن أمله في أن تعيد تلك الشركات التفكير في سياساتها تجاه البيانات الشخصية للمستخدمين، والتي يتم حصادها في بعض الأحيان واستخدامها من قبل بعض الشركات في التسويق والإعلان وأشياء أخرى، وفقا لـ"ديلي ميل".

وفيما يطلق عليه "إعلان الإستقلال الرقمي"، قال سانجر إن تلك المقطاعة ستؤدى إلى حدوث تحول أساسي في الموقف بأكمله تجاه ملكية البيانات، مضيفا "كل واحد منا يملك بياناته الخاصة، كل واحد منا يتحكم في حساباته بشكل فردي، تمامًا كما نسيطر على بريدنا الإلكتروني ورسائلنا النصية والمدونات".

وأكد أنه يأمل أن يتم الضغط على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تتوقف عن العمل كصوامع للبيع والشراء.

يذكر أن شركة "فيس بوك" على وجه الخصوص اتهمت بانتهاكات الخصوصية، حينما سمحت لشركة الاستشارات السياسية "Cambridge Analytica" بالاستفادة من البيانات الخاصة لـ 50 مليون مستخدم لديها في محاولة للتأثير على الانتخابات الرئاسية 2016 لصالح الرئيس دونالد ترامب.