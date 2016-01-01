مؤسس "ويكيبيديا" يدعو لمقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي

03:04 ص | الثلاثاء 02 يوليو 2019
لاري سانجر مؤسس موسوعة ويكيبيديا

لاري سانجر مؤسس موسوعة ويكيبيديا

كتب: حاتم سعيد حسن

أخبار متعلقة

من بينها "ويكيبيديا وواشنطن بوست".. الصين تحجب مواقع إخبارية عالمية

من بينها "ويكيبيديا وواشنطن بوست".. الصين تحجب مواقع إخبارية عالمية

أبرزهم حسين الإمام.. "ويكيبيديا" لا تعرف كل شيء عن الفنانين

أبرزهم حسين الإمام.. "ويكيبيديا" لا تعرف كل شيء عن الفنانين

هل "فيسبوك" يتنصت على محادثاتنا؟.. رئيس "إنستجرام" يجيب

هل "فيسبوك" يتنصت على محادثاتنا؟.. رئيس "إنستجرام" يجيب

"إحنا مباحث".. قصة "الضباط المزيفين" للنصب على رواد "فيسبوك"

"إحنا مباحث".. قصة "الضباط المزيفين" للنصب على رواد "فيسبوك"

دعا مؤسس موقع ويكيبيديا إلى مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع للاحتجاج على انتهاكات الخصوصية وبيانات المستخدم من قبل تلك المواقع.

وفي إحدى تدويناته، دعا لاري سانجر مؤسس موسوعة ويكيبيديا على شبكة الإنترنت مستخدمين منصات مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك"و "إنستجرام" و"تويتر" لمقطاعة تلك المواقع لمدة يومي 4 و5 يوليو الجاري.

وأضاف سانجر أنه "لن يتمكن أحد من تجاهل مقاطعتنا سنطالب تلك الشركات العملاقة المتلاعبة بإعادة التحكم في البيانات والخصوصية وتجربة المستخدم الخاصة بنا، ومن خلال العرض التوضيحي، أعرب سانجر عن أمله في أن تعيد تلك الشركات التفكير في سياساتها تجاه البيانات الشخصية للمستخدمين، والتي يتم حصادها في بعض الأحيان واستخدامها من قبل بعض الشركات في التسويق والإعلان وأشياء أخرى، وفقا لـ"ديلي ميل".

وفيما يطلق عليه "إعلان الإستقلال الرقمي"، قال سانجر إن تلك المقطاعة ستؤدى إلى حدوث تحول أساسي في الموقف بأكمله تجاه ملكية البيانات، مضيفا "كل واحد منا يملك بياناته الخاصة، كل واحد منا يتحكم في حساباته بشكل فردي، تمامًا كما نسيطر على بريدنا الإلكتروني ورسائلنا النصية والمدونات".

وأكد أنه يأمل أن يتم الضغط على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تتوقف عن العمل كصوامع للبيع والشراء.

يذكر أن شركة "فيس بوك" على وجه الخصوص اتهمت بانتهاكات الخصوصية، حينما سمحت لشركة الاستشارات السياسية "Cambridge Analytica" بالاستفادة من البيانات الخاصة لـ 50 مليون مستخدم لديها في محاولة للتأثير على الانتخابات الرئاسية 2016 لصالح الرئيس دونالد ترامب.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

علامة خطيرة في يديك تشير إلى ارتفاع ضغط الدم

علامة خطيرة في يديك تشير إلى ارتفاع ضغط الدم

إذا شعر أحد الأشخاص بتخدير أو وخز في يديهن فإنها قد تكون علامات خطيرة للإصابة بارتفاع شديد في ضغط الدم.
طلبت من زوجها مساعدتها في تنظيف المنزل فأبلغ عنها الشرطة

طلبت من زوجها مساعدتها في تنظيف المنزل فأبلغ عنها الشرطة

طلبت سيدة من زوجها مساعدتها في تنظيف المنزل والفناء الخلفي عدة مرات، ما دفعه لاتهامها واحتجاز الشرطة لها لمدة 17 ساعة
تعرف على 4 فوائد لتناول لبن الحمير ورأي الدين في شرابه

تعرف على 4 فوائد لتناول لبن الحمير ورأي الدين في شرابه

بعد انتشار جبن الحمير الصربي والذي وصل سعر الكيلو إلى ألف يورو، تعرف على فوائد تناول المنتجات المصنوعة من لبن الحمير
وضعها سيدنا إبراهيم.. قصة الأعلام المنصوبة على مداخل مكة

وضعها سيدنا إبراهيم.. قصة الأعلام المنصوبة على مداخل مكة

قصة أعلام موجودة على مداخل الحرم المكي، حيث توجد منذ قديم الزمان، وأمر النبي بتجديدها، وبلغت عدد الأعلام التي على رؤوس الجبال 1104
العثور على أطول أفعى في العالم تزحف في شوارع كامبريدج

العثور على أطول أفعى في العالم تزحف في شوارع كامبريدج

قالت الشرطة البريطانية، إن الأفعى يصل طولها 2.7 متر، وحدد مالكها