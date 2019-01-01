ترحيب واسع بضبط 3 متهمين بتعذيب الجِمال في برقاش: "أحسن خليهم يتربوا"

02:38 ص | الثلاثاء 02 يوليو 2019
تعذيب الجمال في سوق برقاش

تعذيب الجمال في سوق برقاش

كتب: محمد رمضان

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رحب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمون بحقوق الحيوان، بخبر القبض على 3 تجار في واقعة التعذيب الوحشي للجِمال في سوق برقاش، مطالبين الدولة بالاستمرار في ملاحقة الذين يعذبون أي حيوان ويعاملونه بوحشية.

قالت "نشوى"، إحدى رواد مواقع التواصل: "الحمد لله، عقبال اللي بيعذبوا القطط والكلاب والحمير والأحصنة يا رب"، فيما قالت "رادا": "الحمد لله أحلى خبر سمعته".

ورحبت "منى" بضبط التجار المتورطين في تعذيب الجمال وقالت: "يا رب أنقذ الحيوانات الخرساء دي.. ربنا يتولاهم برحمته"، فيما توقع "أحمد" استمرار الحملة على معذبي الحيوانات: "ولسه ولسه".

وقالت "سهير": "تحية للشرطة، وعقبال القبض على الباقي، يا ريت يضِّربوا مثل ما عذبوا الجمال ربنا ينتقم منهم"، كما رحب "كريم" بضبط التجار المتهمين قائلا: "أحسن أنا فرحان فيهم عشان يتربوا".

وكان فادي عزت المصوِّر الصحفي في جريدة "الوطن" كشف عن تفاصيل تعذيب الجمال في سوق برقاش بالجيزة وتوثيقه لذلك بمجموعة من الصور.

وقال عزت خلال لقائه مع الإعلامية جيهان لبيب في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، إنَّ سوق برقاش يعد مزارًا سياحيًا يذهب إليه البعض لالتقاط صور للمشاركة بها في المسابقات المختلفة.

وأوضح أنَّه ذهب إلى السوق في الصباح الباكر لالتقاط بعض الصور ولاحظ أنَّ الجمال فور وصولها يبدأ أصحابها في ضربها بشدة لتوجيهها للمكان الذي سيتم وضعها فيه.

كما تواجه الحملة الشرسة على الكلاب الضالة في بعض المحافظات رفضا واسعا وإدانة من نشطاء الدفاع عن حقوق الحيوان الذين يطالبون بضرورة تطعيم الحيوانات الضالة من السعار والأمراض وتركها تعيش بسلام بدلا من قتلها وحرمانها من حق الحياة.

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