انتشرت صور لبعض الصفحات والمستخدمين على موقع تويتر يستخدم فيها تطبيق عبارة عن كاميرا تحتوي على خاصية تتيح للمستخدمين إزالة الأفراد الذين يرغبون في عدم وجودهم في الصورة.

وبالرغم من وجود عيوب به إلا أنه انتشر بين عدد من مستخدمي أنظمة تشغيل على متجر"آب ستور" بمبلغ 2.9 دولار فقط ولكن حتى الآن لم يتضح هل IOS سوف يتم إصدار نسخة منه لأنظمة أندرويد أم لا.

Bye Bye Camera by by Do Something Good is a new app for iOS detects people in the image, removes them and fills in the background. The function should be welcome by landscape or travel photographers who shoot at popular locations that are busy with touri… https://t.co/G3URX6kdat pic.twitter.com/3e3dCbIIaK