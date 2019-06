ابتكرت شركة "واتس آب" تحديثا جديدا لمستخدميها، من أجل راحتهم وجعل التطبيق أكثر سهولة على هواتف "الأندرويد".

وأوضحت الشركة، أنه عند إرسال صورة إلى جهة اتصال على التطبيق، يظهر رمز صغير في الجزء العلوي من الشاشة يعرض صورة ملف تعريف جهة الاتصال، وسيسمح التحديث برؤية الاسم الكامل للشخص الذي سيتم إرسال الصورة إليه، وفقا لـ"روسيا اليوم".

WhatsApp beta for Android 2.19.173: status recipients details, when you take a photo to send!



It is for the contacts list too. pic.twitter.com/YKgFCKLBlf