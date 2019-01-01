دراسة: تناول البيتزا والشيبسي والبرجر يقلل خصوبة الرجال

07:58 م | الثلاثاء 25 يونيو 2019
بيتزا- صورة أرشيفية

بيتزا- صورة أرشيفية

كتب: مصطفى الصبري

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وجدت دراسة حديثة أجرتها جامعة هارفارد الأمريكية أن تناول البيتزا ورقائق البطاطس "الشيبسي" والبرجر قد يسبب قلة عدد الحيوانات المنوية بشكل كبير، ما يؤثر على الخصوبة.

وأجريت الدراسة على ما يقرب من 3000 رجل، تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا فقط، وكشفت أن الذين يتبعون "حمية غربية"، بما في ذلك اللحوم المصنعة والبيتزا والمشروبات الغازية والوجبات الخفيفة، لديهم حيوانات منوية أسوأ جودة من أولئك الذين يتناولون طعامًا صحيًا.

الرجال النباتيون لديهم عدد أكبر من الحيوانات المنوية، وكذلك أولئك الذين تشمل وجباتهم الغذائية الأسماك والحبوب الكاملة، مما يجعلها أكثر خصوبة.

أصبحت الوجبات الغذائية للرجال على مدار العقود القليلة الماضية سيئة، وسبب ذلك انخفاض متوسط ​​عدد الحيوانات المنوية بحوالي 60 %، وهو ما حذر بعض الخبراء من أنه قد يؤدي إلى انقراض الجنس البشري.

وتعليقًا على النتائج، قال أستاذ الذكورة في جامعة شيفيلد البريطانية ألان باسي: "هذا يدل على قوة النظام الغذائي في الطريقة التي تعمل بها الخصيتان، ومن المؤكد أن هذا يرجع إلى تأثير أن أولئك الذين لديهم أنظمة غذائية أفضل يتناولون المزيد من مضادات الأكسدة".

وتابع أنه "البيتزا والبطاطس واللحوم الحمراء تقلل مضادات الأكسدة، وهذا أمر ضار بالنسبة للحيوانات المنوية".

وجاءت نتائج الدراسة في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية للتكاثر البشري والأجنة (ESHRE).

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