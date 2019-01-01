بالفيديو والصور| "ذكر بط وامرأة داخل كيس".. غرائب ركاب الطائرات

01:30 ص | الإثنين 24 يونيو 2019
شخص وضع جواربه علي نافذة الطائرة لتجفيفها

شخص وضع جواربه علي نافذة الطائرة لتجفيفها

كتب: أحمد زكريا

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نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن سيدة تدعى تيفاني آدمز نامت على مقعدها بعد إقلاع الطائرة، وبعد رحلتها من كيبيك إلى تورونتو التي لم تستغرق أكثر من ساعة ونصف استيقظت من النوم ووجدت نفسها وحيدة في الطائرة، حيث هبطت الطائرة وهبط منها جميع الركاب ولم تستيقظ هي ولم يوقظها أحد.

وسارت في الطائرة الضخمة وهي مظلمة ولم تستطع أن ترى يديها حتى حتى توجهت إلى باب الطائرة وفتحتها وإخرجها طاقم العاملين بالمطار.

تلك الواقعة ليست الأولى في عالم الطيران، حيث رصد عدد من الوقائع والتصرفات الغريبة بين المسافرين على متن الطائرات نعرض أبرزها...

تناول راكب لزجاجة من الخمر جعلته يخيف الركاب ويخنق أحدهم ويهدد السيدة التي تجلس بجواره بأن الطائرة ستتحطم والبصق على ركاب آخرين، ما دفع طاقم الطائرة لتقييد حركة الراكب وتكبيله حتى الوصول. 

قيام أحد المسافرين بوضع دميته بجانبه وحجز مقعدا لها، حيث تناولت صحيفة "ميرور" البريطانية نشر أحد الركاب لصورة الدمية، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى وأن شكل الدمية مخيف ويثير ذعر الركاب.

نشرت صحيفة "ديلي ميل" صورة لسيدة وضعت نفسها داخل كيس بلاستيكي في أول رحلة لها على طائرة، وقالت إنها فعلت ذلك اعتقادا منها أن ذلك سوف يحد من خوفها من ركوب الطائرات.

كما نشرت صورة أخرى طريفة لشخص وضع جواربه على نافذة الطائرة لتجفيفها، ونشر أحد الركاب صورة لعبته التي حجز لها مقعدا مخصصا بجانبه. 

كما اصطحب أحد المسافرين ذكر بط معه بالطائرة مرتديا حذاء أحمر وحفاضات أطفال ويطلق صاحبه عليه اسم دانيال.

وفي حادثه غريبة طردت فتاة أمريكية من الطائرة قبل رحلتها من شيكاغو إلي ميامي بسبب شراء تذكرة لآلة التشيلو الخاصة بها والتي يبلغ ثمنها 30 ألف دولار.

وحدث ذلك بحسب خطأ رجال الأمن الذين أعتقدوا أن الآلة تزن أكثر من 700 رطل، ما يمنعها السفر على الطائرة وفقا لقانون الطيران المدني الأمريكي ولكن بعد التحقق من وزن الآلة الحقيقي وأنها لم تتعدَ 10 أرطال اعتذرت شركة السياحة لها وعوضتها بإقامة ورحلة بديلة.

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