بديل الـ"6 باكس".. استطلاع: "الراجل أبو كرش" أكثر سعادة وإثارة للنساء

10:53 م | السبت 22 يونيو 2019
الكرش

الكرش

كتب: مصطفى الصبري

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تروج كثير من الحملات الإعلانية إلى أن الرجل الجذاب هو من يذهب للصالات الرياضية ويتمتع بعضلات بارزة وبطن مسطحة خالية من الدهون و"6 باكس" مثيرة، ولكن يبدو أن هذا غير صحيح.

شركة Planet Fitness الأمريكية للألعاب الرياضية، أثبتت أن ذوي "الكرش" أكثر جاذبية وراحة بالقلب والعقل، وفقا لموقع "fox news" الأمريكي.

وتقصد Planet Fitness من لا يهتمون بالوصول إلى أشكال الجسم الجذابة المختلفة، ولم يكن لديهم الوقت الكافي لممارسة التمارين طوال الوقت.

أجرت الشركة الأمريكية استطلاع رأي لمعرفة رأي الناس في شكل الجسم مع "الكرش"، وأكدت النتائج أن النساء لا يحبون هذا النمط ويعتبرونه مثيرا وحسب، بل يجعل الرجال يشعرون براحة أكثر.

لمدة 3 سنوات، درست شركة الألعاب الرياضية الأمريكية شعور الرجال والنساء الأمريكان حول هذا الأمر، وجاءت آخر النتائج بأن 79% من الرجال الذين يتمتعون بالكرش، الذي يميز المظهر الأبوي، أكثر سعادة مع لياقتهم البدنية، مقارنة بـ 64% في العام الماضي، كما أن هذا الشكل يعزز احترامهم لذاتهم، ويساعدهم على حب جسدهم.

وذكرت البيانات أن هذا المظهر يشعر صاحبه بالمزيد من الجاذبية والثقة الآن أكثر من أي وقت مضى، إذ يظن ما يقرب من 80% من المشاركين أن هذا المظهر هو علامة على الرجل واثق في ذاته، ويراه 61% آخرون جسدًا مثيرًا، و51% يعتقدون أن الكرش بديل لـ"الـ6 باكس".

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