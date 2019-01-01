بالفيديو| تقشير الثوم بطريقة مبتكرة ودون رائحة

09:21 م | الأربعاء 19 يونيو 2019
الثوم

الثوم

كتب: الوطن

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انتشر مقطع فديو لتقشير الثوم بطريقة مبتكرة تجنب رائحته التي تلتصق باليد، وفي العادة يقوم الناس بتفتيت الفصوص ثم يقوموا بتقشيرها كل واحد على حدة، لكن مقطع الفديو أظهر آلة صغير ذات سن بحجم المسمار يتم غرزها في فصوص الثوم واحدا تلو الآخر وإخراجه بسهولة.

وتنصح فلينتينا، صانعة فيديوهات من كندا، بتفادي التفتيت، وتوصي بغرس رأس السكين، في كل فص، ثم سحبه، من بين الفصوص الأخرى، فبمجرد غرس السكين في فص الثوم والسحب إلى الخارج بلطف، يخرج بسلاسة، وبدون القشرة التي تتطلب إزالتها جهدا في العادة، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وحقق مقطع الفيديو تفاعلا واسعا وتجاوز 14 مليون مشاهدة، وقال كثيرون إنهم ظلوا يقشرون الثوم بطريقة خاطئة منذ سنوات، فما شكى البعض من فشل تجاربهم، وقالوا إنهم لم يستطيعوا التقشير على النحو، الذي نصحت به صاحبة الفيديو.

ورجح البعض أن يكون سبب الفشل هو نوع السكين المستخدم، لأن سحب فص الثوم، من بين الفصوص الأخرى، يتطلب استخدام سكين سميك وغير رقيق، فضلا عن السحب إلى الخارج.

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