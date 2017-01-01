فيديو| "بمنظرين وعريان".. مشاهد محمد رمضان المتكررة تظهر في أغنية "بابا"

08:07 م | الثلاثاء 18 يونيو 2019
محمد رمضان

محمد رمضان

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

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طرح الفنان محمد رمضان، أغنية جديدة عبر موقع "يوتيوب" تحمل اسم "بابا"، على طريقة الفيديو كليب.

ويأتي طرح الكليب كاملًا في ظل النجاح الكبير الذي حققه "البرومو" الدعائي الخاص بها على "يوتيوب"، وتحقيق نسبة مشاهدات تخطت المليون.

يظهر محمد رمضان في فيديو الأغنية بين زوار لأحد المتاحف، وبعد تفقده عدة مجسمات محنطة بالحجم الطبيعي لأفراد قبائل بدائية، يفاجأ بنموذج يشبهه من رجال القبيلة، فيسائل نفسه "بابا؟"، وإذا بالحياة تدب في شبيهه ويرد عليه "بابا مين يا ابني"، وتبدأ الأغنية.

وحملت الأغنية عدد كبير من المشاهد المتكررة في غالبية أعمال محمد رمضان سواء في الدراما والسينما أو الكليبات التي اعتاد على طرحها خلال الفترة الأخيرة.

وأبرز تلك المشاهد كان إظهاره لجزء كبير من جسده، وهو ما لازمه في كليب أغنية "بابا"، بعدما اعتاد على الظهور بتلك الهيئة في أكثر من مرة كان آخرها في مسلسل "زلزال"، الذي عرض في رمضان الماضي.

وظهر محمد رمضان، خلال أحداث الحلقة الأولى من المسلسل وهو عاري الصدر، برفقة الممثلة نسرين أمين، والتي تجسد دور زوجته داخل أحداث المسلسل، وكانت ترتدي قميص نوم وهي بجواره، وقد أثار المشهد حالة من الجدل بين المشاهدين.

والمفارقة أن محمد رمضان ظهر العام الماضي في مسلسل "نسر الصعيد" بمشهد مشابه لذلك مع الممثلة وفاء عامر، وبالرغم من حذف القناة الفضائية التي تعرض المسلسل لهذا المشهد، إلا أن محمد رمضان نشر المشهد على قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، وتعرض حينها للهجوم أيضًا من بعض المشاهدين.

محمد رمضان طالع بمنظرين في أغنية بابا

واصل محمد رمضان عادته في الظهور بـ"ممنظرين" خلال أعماله الفنية، خلال فيديو كليب "بابا"، بعدما ظهر في مسلسله الأخير "زلزال" بدور الأب والابن.

كانت التجربة الأولى في مسلسل "الأسطورة" في سباق الدراما الرمضان عام 2016، عندما قدم دور "ناصر الدسوقي" وشقيقه الأكبر "رفاعي" الذي يتوفى فى الحلقات الأولى ويجد "ناصر" نفسه مضطرا إلى استكمال مسيرته.

وتكرر الأمر في فيلم "آخر ديك في مصر" للمخرج عمرو عرفة، إنتاج عام 2017، حيث قام بدور علاء الديك، بينما ظهر في المشاهد الأولى في الفيلم بشخصية "عبد الغفور" والد علاء، الذي يقول له نصائح حول علاقته بالسيدات.

وفي نفس العام 2017، قدم رمضان فيلم "الكنز" للمخرج شريف عرفة، ظهر فى بداية الأحداث بشخصية "حسن رأس الغول"، وبعد مقتله قدم شخصية ابنه "علي الزيبق".

فى 2018، ظهر في فيلم "الديزل" بشخصيته الحقيقية بالإضافة الدور الرئيسي في الفيلم "بدر الديزل"، وفى نفس العام كرر تلك التجربة في مسلسل "نسر الصعيد"، حيث ظهر خلال الأحداث بشخصيتي صالح القناوي ونجله الضابط زين القناوى.

 

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