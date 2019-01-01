فيديو| محمد رمضان يثير الجدل في أولى حلقات "زلزال" بظهوره عاريا

قدم محمد رمضان العديد من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحا كبيرا في شهر رمضان، الأعوام الماضية، حتى أصبح قطاع كبير من الجمهور ينتظر أعماله كل عام.

وتم بالأمس عرض أولى حلقات مسلسله الجديد "زلزال" والذي يشاركه البطولة فيه "حلا شيحة، ماجد المصري ومحمود حجازي" ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

وظهر محمد رمضان، خلال أحداث الحلقة الأولى من المسلسل وهو عاري الصدر، برفقة الممثلة نسرين أمين، والتي تجسد دور زوجته داخل أحداث المسلسل، وكانت ترتدي قميص نوم وهي بجواره، وقد أثار المشهد حالة من الجدل بين المشاهدين.

والمفارقة أن محمد رمضان ظهر العام الماضي في مسلسل "نسر الصعيد" بمشهد مشابه لذلك مع الممثلة وفاء عامر، وبالرغم من حذف القناة الفضائية التي تعرض المسلسل لهذا المشهد، إلا أن محمد رمضان نشر المشهد على قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، وتعرض حينها للهجوم أيضًا من بعض المشاهدين.

وعادة ما يظهر الفنان محمد رمضان، عاري الصدر في أعماله الفنية، سواء سينمائية أو تلفزيونية، خاصة وهو يؤدي مشاهد "الأكشن".

وتدور قصة مسلسل "زلزال" حول فترة زلزال 1992، وبالتحديد عن رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع زلزال 1992.

وبوقوع هذا الزلزال يلقى الشاري حتفه وينهار المنزل، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، وهو ما يخلق صدامًا بينه وابن المتوفى، ورغم وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما.