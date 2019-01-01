عمرها 2624 عاما.. اكتشاف خامس أقدم شجرة في العالم

05:12 م | الثلاثاء 18 يونيو 2019
خامس أقدم شجرة في العالم"أرشيفية

خامس أقدم شجرة في العالم"أرشيفية

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

نقابة الزراعيين بالوادي الجديد تدعم مدارس المحافظة بـ3 آلاف شجرة موالح

نقابة الزراعيين بالوادي الجديد تدعم مدارس المحافظة بـ3 آلاف شجرة موالح

حكاية "شجرة البلوط".. زرعها ترامب وماكرون وماتت وسترسل فرنسا أخرى

حكاية "شجرة البلوط".. زرعها ترامب وماكرون وماتت وسترسل فرنسا أخرى

"شجرة الكينيا".. دليل الزوار في الشيخ زويد

"شجرة الكينيا".. دليل الزوار في الشيخ زويد

"الراتنج" أغلى شجرة في العالم.. الكيلو بـ10 آلاف دولار

"الراتنج" أغلى شجرة في العالم.. الكيلو بـ10 آلاف دولار

كشف العلماء عن خامس أقدم شجرة في العالم، تتواجد في محمية نورث كارولينا الطبيعية الأمريكية.

وتعد هذه الشجرة ضمن بقعةٍ من أشجار السرو المعروفة باسم «تاكسوديوم»، وكانت أوراقها تتحسس هواء المستنقع الرطب أيام كان نبوخذ نصّر الثاني منشغلاً باعتلاء عرش إمبراطورية بابل الجديدة.

ومنذ عامين بدأ البحث بقيادة البروفيسور ديفيد ستايل، من جامعة أركنساس حيث استطاع الباحثون، من خلال فحص عينات إحدى أشجار السرو باستخدام تقنيات علم تحديد أعمار الأشجار أو تأريخ حلقاتها بالإشعاع الكربوني، تحديد عمر الشجرة بنحو 2624 عاماً، ما يجعلها خامس أقدم شجرة في العالم، والأقدم على الإطلاق في شرقي الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "البيان".

 وتبين بعد عمل فريق الباحثين أن هناك العديد من الأشجار الذي يعود عمره لألفي سنة على الأقل.

وعلق ستايل على ذلك الاكتشاف قائلا: "إنها واحدة من الغابات المعمرة الباقية في العالم، أما بالنسبة للأشجار التي يزيد عمرها على ألفي سنة، فسيكون هناك نحو 10 إلى 30 شجرة".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

صورة لـ علي ربيع تسببت في سخرية الفنانين: "هو أوس أوس عضك؟"

صورة لـ علي ربيع تسببت في سخرية الفنانين: "هو أوس أوس عضك؟"

صورة اللوك الجديد لـ علي ربيع، وقصة الحلاقة الجديدة، أثارت سخرية الفنانين، حيث علقت أيتن عامر عليها: "هو أوس أوس عضك ولا إيه"؟
تكييف يدوى بدون تكلفة حيلة «ماهر» لمواجهة الحر

تكييف يدوى بدون تكلفة حيلة «ماهر» لمواجهة الحر

درجات الحرارة المرتفعة والصهد الشديد والرطوبة العالية، بالإضافة إلى أسعار أجهزة التكييف الباهظة، دفعت بعض المصريين إلى الابتكار والتفكير خارج الصندوق
كارثة تحتاج إلى "شرح فوري".. "هواوي" تتعرض لصفعة جديدة

كارثة تحتاج إلى "شرح فوري".. "هواوي" تتعرض لصفعة جديدة

تعرضت شركة "هواوي" لهزة جديدة بعد أن عبر مستخدمو هواتفها الذكية عن استيائهم وغضبهم من ظهور إعلانات على شاشات القفل لهواتفهم
تعرف على قصة "الجن" الذي تحدى الشيخ محمد متولي الشعراوي

تعرف على قصة "الجن" الذي تحدى الشيخ محمد متولي الشعراوي

تعرض الشيخ متولي الشعراوي في أحد الأيام لموقف غريب، حيث طلب عرفيت من "الجن" تحديه بالمناقشة، عندما كان يسكن في جسد أحد الأشخاص.
بالصور| صلاح يمنح قميصه إلى أحد أطفال ملعب مباراة مصر وغينيا

بالصور| صلاح يمنح قميصه إلى أحد أطفال ملعب مباراة مصر وغينيا

منح النجم المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول، قميصه إلى أحد أطفال الملعب عقب الفوز على غينيا وديا بثلاثية مقابل هدف.