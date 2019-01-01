عمرها 2624 عاما.. اكتشاف خامس أقدم شجرة في العالم

كشف العلماء عن خامس أقدم شجرة في العالم، تتواجد في محمية نورث كارولينا الطبيعية الأمريكية.

وتعد هذه الشجرة ضمن بقعةٍ من أشجار السرو المعروفة باسم «تاكسوديوم»، وكانت أوراقها تتحسس هواء المستنقع الرطب أيام كان نبوخذ نصّر الثاني منشغلاً باعتلاء عرش إمبراطورية بابل الجديدة.

ومنذ عامين بدأ البحث بقيادة البروفيسور ديفيد ستايل، من جامعة أركنساس حيث استطاع الباحثون، من خلال فحص عينات إحدى أشجار السرو باستخدام تقنيات علم تحديد أعمار الأشجار أو تأريخ حلقاتها بالإشعاع الكربوني، تحديد عمر الشجرة بنحو 2624 عاماً، ما يجعلها خامس أقدم شجرة في العالم، والأقدم على الإطلاق في شرقي الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "البيان".

وتبين بعد عمل فريق الباحثين أن هناك العديد من الأشجار الذي يعود عمره لألفي سنة على الأقل.

وعلق ستايل على ذلك الاكتشاف قائلا: "إنها واحدة من الغابات المعمرة الباقية في العالم، أما بالنسبة للأشجار التي يزيد عمرها على ألفي سنة، فسيكون هناك نحو 10 إلى 30 شجرة".