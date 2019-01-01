بدأت بـ"زيارة الرئيس ومكالمة زوجته".. 5 لقطات في عيد ميلاد صلاح الـ27

يحتفل محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، اليوم 15 يونيو، بعيد ميلاده الـ27، تزامنًا مع استعداداته للمشاركة رفقة المنتخب الوطني لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، التي تُقام في مصر، وتنطلق يوم 21 يونيو الجاري.

زيارة الرئيس السيسي لمعسكر المنتخب

وكانت أول أحداث عاشها محمد صلاح في يوم ميلاده، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، لمعسكر المنتخب الوطني، في ملعب الدفاع الجوي.

كواليس زيارة "السيسي" لمنتخب مصر قبل أمم أفريقيا

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس التقى أعضاء المنتخب الوطنى المشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم التى ستستضيفها مصر انطلاقاً من شهر يونيو الجارى، حيث أعرب الرئيس خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب فى البطولة، مؤكداً ثقته الكاملة فى إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطنى واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، مطالباً جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصرى الذى ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.

وشدد الرئيس السيسى، على أهمية تحلى أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقى، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيمياً وجماهيرياً.

مكالمة هاتفية من زوجة محمد صلاح في عيد ميلاده

كشفت مصادر لـ"الوطن" أن "ماجي"، زوجة محمد صلاح، التي تتواجد في قرية "نجريج" بمحافظة الغربية، اكتفت بمهاتفة زوجها تليفونيًا، نظرا لأنها لم تستطع التواجد معه، حيث يشارك حاليا في تدريبات المنتخب الوطني استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية التي ستنطلق في الـ21 من الشهر الجاري.

كيف احتفلت زوجة محمد صلاح بعيد ميلاده؟

هجوم رئيس الزمالك على محمد صلاح في عيد ميلاده

أما الحدث الثالث الذي ارتبط بـ"صلاح" في عيد ميلاده الـ27، كانت تصريحات هجومية من رئيس نادي الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم داخل مقر النادي.

وقال رئيس القلعة البيضاء: "أحب محمد صلاح ولكن أخشى عليه من الغرور، لقد تعامل بشكل غير لائق مع أهل بلده في أول أيام عيد الفطر المبارك".

مرتضى: محمد صلاح تعامل بشكل غير لائق مع أهل بلده.. وأخشى عليه من الغرور

احتفال ليفربول بعيد ميلاد محمد صلاح

ولم يفوت الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، فرصة الاحتفاء بعيد ميلاد نجمه الأول خلال الموسمين الماضيين محمد صلاح.

ونشر حساب ليفربول الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يجمع كل أهداف محمد صلاح في الموسم الحالي، والذي سجل خلاله 27 هدفا.

وتُوج "صلاح" بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي، بعدما حسم لقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا، ولكنه في العام الحالي لم يكن بمفرده، حيث تساوى معه السنغالي ساديو ماني زميله في ليفربول، والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، وسجل كل منهما 22 هدفا أيضا.

وتفوق محمد صلاح على الصعيد الأوروبي، بعدما سجل خمسة أهداف، ليكون هدّاف فريقه في دوري أبطال أوروبا، وسجل محمد صلاح أهم هدفين في مسيرة الريدز نحو تحقيق اللقب السادس بدوري الأبطال في تاريخ هذا النادي العريق.

وأحرز محمد صلاح هدف فوز فريقه على نابولي الإيطالي في دور المجموعات ليخطف المركز الثاني ويتأهل إلى دور ثمن النهائي بفضل هذا الهدف، وفي المباراة النهائية افتتح الجناح المصري التهديف حيث سجل الهدف الأول في مرمى توتنهام الإنجليزي وسجله من علامة الجزاء، وسدد كرة قوية على يسار الفرنسي هوجو لوريس حارس السبيرز.

صديق محمد صلاح "الأقرب" يحتفي بعيد ميلاده

وكان محمد صلاح على موعد مع رسالة خاصة من صديقه المقرب في فريق ليفربول، ديان لوفرين، مدافع منتخب كرواتيا.

ونشر اللاعب الكرواتي والمحترف في صفوف نادي ليفربول ديان لوفرين، صورة جمعته مع مو صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

"لوفرين" يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح: "أنت فعلا موهوب"

وقال "لوفرين": "كل سنة وأنت طيب يا أخي الأكبر، أتمنى لك الأفضل، استمتع بيومك"، مازحًا: "ملحوظة، شكرا لك على الرسم على الوجه، أنت فعلا موهوب".