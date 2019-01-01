للمرة الثانية.. رئيس الزمالك يهاجم محمد صلاح: "أخشى عليه من الغرور"

03:25 م | السبت 15 يونيو 2019
رئيس الزمالك

رئيس الزمالك

كتب: الوطن

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هجوم شديد اللهجة شنه رئيس نادي الزمالك على النجم محمد صلاح، جناح منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على خلفية تجمع عدد من أهالي قرية نجريج أمام منزل عائلة صلاح أول أيام عيد الفطر الماضي، لالتقاط عدد من الصور التذكارية معه.

وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم داخل مقر النادي: "أحب محمد صلاح ولكن أخشى عليه من الغرور، لقد تعامل بشكل غير لائق مع أهل بلده في أول أيام عيد الفطر المبارك".

وكان تجمع أهالى قرية نجريج، أمام منزل اللاعب محمد صلاح، بمسقط رأسه، في أول أيام عيد الفطر، مما منعه من الخروج لتأدية صلاة العيد فى ساحة القرية المخصصة لتأدية الصلاة بسبب احتشاد الأهالي، ولم يستطع صلاح الخروج من منزله، ولم يؤدِ صلاة العيد مع أهل قريته، وقررت قوات الأمن، إغلاق الشارع المؤدي إلى منزل اللاعب، خوفًا من تزايد أعداد أهل القرية.

وعبر صلاح عن حزنه الشديد، لعدم أدائه لصلاة العيد، بسبب توافد أهالي قريته أمام منزله، أثناء خروجه لأداء الصلاة، وقال صلاح في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد، دا ملوش علاقة بالحب دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".

رئيس الزمالك هاجم محمد صلاح فبراير الماضي

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها رئيس الزمالك محمد صلاح، حيث سبق وانتقده من قبل في فبراير الماضي، بسبب تغريدة "أبو مكة"، التي قال فيها: "مش قادر أصدق إن كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت، هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض إزاي؟".

وفتح رئيس الزمالك النار على صلاح، خلال تصريحات تلفزيونية قال فيها: "محمد صلاح يدعو الجماهير للهدوء، بقوله خليك في حالك أنت وفي الشعب اللي بتعيش معاه، أنت لا تأكل من أكلنا ولا تشرب من شربنا ويجب عليك عدم الحديث عما يحدث في الكرة في مصر، فأنت لا تعيش بيننا".

 

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