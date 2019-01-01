مسلمة تجبر ألمانيا على إلغاء حظر "البوركيني" في حمامات السباحة

09:56 م | الجمعة 14 يونيو 2019
السباحة

السباحة

كتب: الوطن

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تقدمت مدعية مسلمة إلى محكمة ألمانية بطلب للموافقة على نزول حمام السباحة بالبوركيني بعد ان أوصاها الأطباء بممارسة السباحة لتخفيف آلام تعاني منها في الظهر، وأوضحت المحكمة، أنه يجوز نزول حمامات السباحة بالبوركيني.

وكانت المدعية سببا في إلغاء ألمانيا حظر ارتداء "البوركيني" الذى يغطى الجسم بأكمله في حمامات السباحة، بمدينة كوبلنتس الواقعة غرب البلاد، حيث ذكرت المحكمة الإدارية الإقليمية لولاية راينلاند بفالتس، أن هذا الحظر ينتهك إلزام المساواة في المعاملة الذي ينص عليه الدستور، بحسب "سبوتنك". 

وفي وقت سابق، كان مجلس إدارة مدينة كوبلنتس الألمانية قرر عدم السماح بالنزول في حمامات السباحة، إلا بارتداء ملابس كاشفة مثل البيكيني، وبررت حظرها للبوركيني بسبب عدم القدرة على رصد الجروح المفتوحة والطفح الجلدي وأمراض أخرى. 

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