"علي محمد".. فريق إسرائيلي يجبر لاعبا مسيحيا على تغيير اسمه قبل ضمه

05:26 م | الأربعاء 12 يونيو 2019
اللاعب الذي اثار جدلا في فريق اسرائيلي

اللاعب الذي اثار جدلا في فريق اسرائيلي

كتب: رحاب عبدالراضي

أخبار متعلقة

بالفيديو| لاعب يتصدى لهجمة بطريقة احترافية

بالفيديو| لاعب يتصدى لهجمة بطريقة احترافية

لاعب بـ5 جنيهات وطيارة بـ15 مليون.. أغرب معروضات المصريين على"أوليكس"

لاعب بـ5 جنيهات وطيارة بـ15 مليون.. أغرب معروضات المصريين على"أوليكس"

مفاجأة.. أغلى لاعب مصري بالدوري خارج كأس أمم أفريقيا

مفاجأة.. أغلى لاعب مصري بالدوري خارج كأس أمم أفريقيا

بعد فوزه بالحذاء الذهبي الثاني.. يواصل تحطيم مقولة لاعب الموسم الواحد

بعد فوزه بالحذاء الذهبي الثاني.. يواصل تحطيم مقولة لاعب الموسم الواحد

تسببت صفقة عقدها فريق "بيتار القدس" لكرة القدم، أحد فرق الدوري الممتاز في إسرائيل، في إثارة ضجة حول اللاعب الذي يريد النادي شراؤه.

وصنع اسم اللاعب وديانته أزمة لدى مشجعو الفريق الإسرائيلي، وقبل إتمام إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط علي محمد لاعب نادي "مكابي نتنايا"، انتشرت مطالبات بتغيير اسمه قبل الإنضمام لصفوف فريق "بيتار القدس"، بحسب "سبوتنك".

وهاجم مشجعو الفريق رئيس النادي والمالك، موشيه هوجيج، بسبب خروجه عن العادات والتقاليد التاريخية للنادي حيث أنه يعد الفريق الوحيد في الدوري الإسرائيلي الممتاز الذي لم يرتدِ قميصه لاعب عربي أو مسلم.

وبعد أيام من الحديث عن الصفقة، وافق مشجعو الفريق الإسرائيلي على انتقال اللاعب بشرط أن يغير اسمه فقط، بعدما اتضح بأنه مسيحي، وكتبت رابطة المشجعين عبر "تويتر": "بعد تحقيق شامل حول هوية اللاعب النيجيري علي، نريد الإعلان أنه ليس لدينا مشاكل معه، وأنه مسيحي مخلص".

وأثار ما أعلنته رابطة المشجعين موجة استياء حول في العالم واصفين ما حدث بالتصرف العنصري، ليستغل رئيس النادي هذا الاستياء من أجل تسوية مشاكله مع المشجعين ولينتقد موقف الرابطة.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالصور| رئيس الزمالك يتسلم سيارته الجديدة.. "تبدأ من مليون و200 ألف"

بالصور| رئيس الزمالك يتسلم سيارته الجديدة.. "تبدأ من مليون و200 ألف"

استلم رئيس نادي الزمالك سيارته الجديدة من طراز "كاديلاك اسكاليد 2019"
بالفيديو| صراف آلي يقذف النقود على الطريق

بالفيديو| صراف آلي يقذف النقود على الطريق

أثارت الحادثة التي وقعت في أحد محطات مترو الأنفاق في العاصمة البريطانية، العديد من التكهنات وأسباب حدوث ذلك
صلاح يصطاد في البحر الأحمر رغم الحظر.. و"الثروة السمكية": أكيد ما يعرفش

صلاح يصطاد في البحر الأحمر رغم الحظر.. و"الثروة السمكية": أكيد ما يعرفش

نشر محمد صلاح عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي صورا لرحلة صيد قضاها في البحر الأحمر، وسط حالة تفاعل كبيرة من جانب متابعيه.
بالفيديو| كائن غريب يمشي في شوارع أمريكا

بالفيديو| كائن غريب يمشي في شوارع أمريكا

نشرت سيدة أمريكية عبر حسابها على موقع "فيسبوك" فيديو لكائن غريب يمشي في أحد الشوارع بالولايات المتحدة
بالفيديو| تعرف على طريقة الحصول على البث الأرضي لقناة "تايم سبورت"

بالفيديو| تعرف على طريقة الحصول على البث الأرضي لقناة "تايم سبورت"

بطريقة بسيطة وسهلة من الممكن الحصول على البث الأرضى لقناة تايم سبورت