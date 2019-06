"علي محمد".. فريق إسرائيلي يجبر لاعبا مسيحيا على تغيير اسمه قبل ضمه

تسببت صفقة عقدها فريق "بيتار القدس" لكرة القدم، أحد فرق الدوري الممتاز في إسرائيل، في إثارة ضجة حول اللاعب الذي يريد النادي شراؤه.

وصنع اسم اللاعب وديانته أزمة لدى مشجعو الفريق الإسرائيلي، وقبل إتمام إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط علي محمد لاعب نادي "مكابي نتنايا"، انتشرت مطالبات بتغيير اسمه قبل الإنضمام لصفوف فريق "بيتار القدس"، بحسب "سبوتنك".

وهاجم مشجعو الفريق رئيس النادي والمالك، موشيه هوجيج، بسبب خروجه عن العادات والتقاليد التاريخية للنادي حيث أنه يعد الفريق الوحيد في الدوري الإسرائيلي الممتاز الذي لم يرتدِ قميصه لاعب عربي أو مسلم.

Beitar Jerusalem is the only club in the Israel Premier League to have never signed an Arab Muslim player. https://t.co/He7vTghM6q

وبعد أيام من الحديث عن الصفقة، وافق مشجعو الفريق الإسرائيلي على انتقال اللاعب بشرط أن يغير اسمه فقط، بعدما اتضح بأنه مسيحي، وكتبت رابطة المشجعين عبر "تويتر": "بعد تحقيق شامل حول هوية اللاعب النيجيري علي، نريد الإعلان أنه ليس لدينا مشاكل معه، وأنه مسيحي مخلص".

I don't know Hebrew but apparently Beitar Jerusalem's Ultras La-Familia posted a facebook message saying they're happy with the signing of Ali Mohamed as he is Christian, but insist he changes his name as it sounds Muslim!

Can anyone translate?#BeitarJerusalem pic.twitter.com/TBM8wv5bfD