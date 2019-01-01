فيديو "فاضح" يتسبب في استبعاد لاعب منتخب الجزائر قبل أمم إفريقيا

04:43 م | الأربعاء 12 يونيو 2019
منتخب الجزائر

منتخب الجزائر

كتب: الوطن

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استبعد المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، لاعب خط الوسط نادي بريست الفرنسي هاريس بلقلبلة، من تشكيلة الفريق الوطني، وذلك بعد تداول فيديو فاضح له.

ووفقًا لما نقلت "سبوتنيك" عن صحيفة "النهار" الجزائرية، فإنّ جمال بلماضي مدرب المنتخب الوطني الجزائري، استبعد "بلقبلة" بسبب انتشار فيديو فاضح له داخل غرفة معسكر المنتخب بالعاصمة القطرية الدوحة.

ولم تكشف الصحيفة عن الفعل الفاضح الذي قام به اللاعب، لكن وفقًا لما أشار أحد المواقع الرياضية، اللاعب قام بفعل خادش للحياء أثناء بث أحد زملاؤه لفيديو مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في إغضاب "بلماضي"، واستبعاده من تشكيلة الفريق على الفور، على أنّ يتم استبداله بآخر.

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