هواوي توجه رسالة لمستخدميها بشأن فيس بوك وواتس آب وإنستجرام

بعد قرار موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بتحريم هواتف "هواوي" من تحميل التطبيق، أكدت الشركة الصينية أن تطبيقات التواصل الاجتماعي مازالت تعمل على أجهزتها.

وقالت هواوي، في خطوة لطمأنة مستخدميها، إنها مازالت توفر كل تطبيقات فيس بوك، بما فيها "فيس بوك ذاته وماسنجر وواتس آب وإنستجرام" على هواتفها بحسب "سكاي نيوز".

حتى "فيس بوك" لم يرحم "هواوي".. قرار مزعج من عملاق التواصل الاجتماعي

ودائما ما تأتي معظم الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد محملة مسبقا بتطبيقات مختلفة مثل فيس بوك وتويتر، ومن المفترض، حتى الآن، أن قرار فيس بوك يسري على الهواتف الجديدة والمستقبلية فقط، حيث ذكرت الشركة في بيان لها إنها قامت بهذه الخطوة استجابة لقرارات وزارة التجارة الأمريكية، بحظر التعامل مع هواوي.

وتأكيد "هواوي" على أن التطبيقات متوافرة على هواتفها هو من أجل طمأنة مستخدميها و بعث رسالة إلى زبائنها مفادها أن قرار فيس بوك لا يؤثر على الهواتف الحالية، وأن الهواتف المستقبلية ستظل قادرة على تحميل هذه التطبيقات واستخدامها دون أي مشكلة.