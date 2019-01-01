هواوي توجه رسالة لمستخدميها بشأن فيس بوك وواتس آب وإنستجرام

ودائما ما تأتي معظم الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد محملة مسبقا بتطبيقات مختلفة مثل فيس بوك وتويتر، ومن المفترض، حتى الآن، أن قرار فيس بوك يسري على الهواتف الجديدة والمستقبلية فقط، حيث ذكرت الشركة في بيان لها إنها قامت بهذه الخطوة استجابة لقرارات وزارة التجارة الأمريكية، بحظر التعامل مع هواوي.
وتأكيد "هواوي" على أن التطبيقات متوافرة على هواتفها هو من أجل طمأنة مستخدميها و بعث رسالة إلى زبائنها مفادها أن قرار فيس بوك لا يؤثر على الهواتف الحالية، وأن الهواتف المستقبلية ستظل قادرة على تحميل هذه التطبيقات واستخدامها دون أي مشكلة.
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