حتى "فيس بوك" لم يرحم "هواوي".. قرار مزعج من عملاق التواصل الاجتماعي

02:36 ص | السبت 08 يونيو 2019
قرار مزعج من "فيسبوك" لهواتف شركة "هواوي"

قرار مزعج من "فيسبوك" لهواتف شركة "هواوي"

كتب: كريم عثمان

أخبار متعلقة

هواوي تحذر واشنطن وتتفق مع روسيا لتطوير شبكات الجيل الخامس

هواوي تحذر واشنطن وتتفق مع روسيا لتطوير شبكات الجيل الخامس

هواوي تنفي تقارير تخفيض إنتاج الهواتف الذكية

هواوي تنفي تقارير تخفيض إنتاج الهواتف الذكية

"هواوي" تعلن موعد إطلاق نظام تشغيلها الجديد البديل لـ"أندرويد"

"هواوي" تعلن موعد إطلاق نظام تشغيلها الجديد البديل لـ"أندرويد"

"فيس بوك" تكرم طالب هندي أصلح عطلا في واتساب

"فيس بوك" تكرم طالب هندي أصلح عطلا في واتساب

حرم موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، هواتف "هواوي" من تحميل التطبيق، ويأتي ذلك بعد الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على منتجات الشركة الصينية، بعد أن كانت الهواتف الذكية لـ"هواوي" والتي تعمل بنظام التشغيل أندرويد تأتي محملة مسبقًا بتطبيق "فيس بوك".

وبالرغم من قرار عملاق التواصل الاجتماعي، فإن العملاء ومالكي هواتف "هواوي" حاليُا سيكون بمقدورهم استخدام التطبيق وتحميل التحديثات عليه في أي وقت، بحسب "سكاي نيوز" نقلًا عن "رويترز"، وبالتالي فإن القرار الذي اتخذته فيس بوك لا يسري إلا على هواتف هواوي الذكية الجديدة.

ويعد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بالإضافة لـ"بوكينغ دوت كوم" للحجز، من التطبيقات الأخرى التي يجري تحميلها مسبقًا بهواتف "هواوي" على الإنترنت، ورفضت الأولى التعليق على مثل هذه الأنباء، بينما لم ترد "بوكينغ دوت كوم"، ورفضت "هواوي" التعليق على الخطوة التي قامت بها "فيس بوك" تجاه هواتفها.

وكانت شركة "جوجل" أعلنت في وقت سابق، أنها لن تتيح تطبيقها على هواتف هواوي، وأمهلت الشركة الصينية 90 يومًا، للتوقف عن استخدام تطبيقاتها وبرمجياتها، مع العلم أن كل التطبيقات في موقع "جوجل بلاي ستور" ستظل متاحة لهواتف هواوي الحالية، بما فيها تلك التي لم يتم شحنها إلى الأسواق بعد.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

عقوبات صارمة لـ"فتاة المايوه" مقتحمة مباراة ليفربول وتوتنهام

عقوبات صارمة لـ"فتاة المايوه" مقتحمة مباراة ليفربول وتوتنهام

بعد اقتحامها لمعلب توتنهام وليفربول ، فرض الاتحاد الأوروبي و السلطات الإسبانية عقوبات على فتاة المايوه"، عارضة الأزياء كيلي ولونسكي
من هو عمرو فهمي الذي تسبب في القبض على رئيس كاف بفرنسا؟

من هو عمرو فهمي الذي تسبب في القبض على رئيس كاف بفرنسا؟

ألقت السلطات الفرنسية، اليوم، القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أثناء تواجده في باريس لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
بالفيديو| "الصفار برة والبياض جوة".. طريقة مختلفة لسلق البيض

بالفيديو| "الصفار برة والبياض جوة".. طريقة مختلفة لسلق البيض

ظهر طباخ ياباني في مقطع فيديو، وهو يقدم طريقة مختلفة للبيض المسلوق بدلا من الصفار من الداخل والبياض من الخارج عمل العكس.
«سمير» دهن الشقة والمطعم ولا الحوجة لـ«الصنايعية»

«سمير» دهن الشقة والمطعم ولا الحوجة لـ«الصنايعية»

حوائط الشقة لم يتم دهانها منذ 25 عاماً، وبعد إلحاح من والدته للاتصال بصنايعية ليقوموا بأعمال نقاشة جاءته الفكرة بأن يقوم بالمهمة بنفسه كاملة، توفيراً للنفقات
"هواوي" تعلن موعد إطلاق نظام تشغيلها الجديد البديل لـ"أندرويد"

"هواوي" تعلن موعد إطلاق نظام تشغيلها الجديد البديل لـ"أندرويد"

حصلت شركة "هواوي" على براءات اختراع لنظامها التشغيلي الجديد "آرك أو إس" والذي كان يحمل سابقا اسما رمزيا "هونج مينج" ومن المفترض أن يتم إطلاقه في نهاية العام