بالصور| حمام سباحة بتقنية 360 درجة فوق ناطحات السحاب

شهدت العاصمة البريطانية "لندن"، تصميم الكثير من المسابح المائية التي تشكل خطرًا كبيرًا للمستخدمين عند التواجد بها، بسبب بناؤها فوق ناطحات السحاب ببعض مدن العاصمة، وذلك لخلق جو تشويقي.

وتم بناء حمام السباحة الأول على مستوى العالم، مؤخرًا، بتصميم 360 درجة، على إحدى ناطحات السحاب في لندن، وتكشف الخطط الجديدة عن التصميم المذهل الذي يتميز بأربعة جدران شفافة، والذي يقع فوق ناطحة تتكون من 55 طابقًا، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

كما تم تصميم حمام السباحة، من قِبل شركة "Compass Pool"، ولن يقتصر الأمر على رؤية المدينة فقط من المسبح دون عائق، ولكن سيكون هناك أيضًا قسم سفلي من "الأكريليك" الشفاف في وسط حمام السباحة يطل على الأرض.

وقال أليكس كيمسلي، مصمم حمام السباحة والمدير الفني لشركة "Compass Pool": "عادةً ما يكفي تصميم سلم بسيط للصعود إلى المسبح، لكننا لم نكن نريد سلالم على السطح الخارجي للمبنى أو في البركة لأنها تفسد المنظر".

وأكد: "أنهم اعتمدوا في الصعود على فكرة باب الغواصة، إلى جانب درج حلزوني دوار، يرتفع من طابق المسبح عندما يرغب شخص ما في الدخول أو الخروج، حيث أننا عندما صممنا المسبح، أردنا منظرًا متقطعًا، فوق وتحت الماء".