السجن مدى الحياة لأخطر ممرض في تاريخ ألمانيا الحديث

04:28 م | الخميس 06 يونيو 2019
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: (أ.ش.أ)

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قضت محكمة ألمانية، اليوم الخميس، بالسجن مدى الحياة على ممرض اعترف بقتله 85 مريضا كانوا بعنايته، أثناء مباشرة عمله في الفترة بين عامي 2000 وحتى 2005.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الممرض السابق الذي يدعى نيلز هوجيل، والبالغ من العمر 42 عاما، هو أخطر قاتل تشهده ألمانيا في تاريخها الحديث، مشيرة إلى أن المجرم كان يعطي مرضاه عقاقير دوائية لم يصفها الطبيب المعالج، في محاولة لإظهار مهاراته في إنعاش المرضى أمام زملائه.

وكان هوجيل قال في جلسة استماع سابقة إنه كان يشعر بسعادة بالغة حينما كان ينجح في إنعاش مرضاه، وبحزن بالغ إذا فشل في تحقيق ذلك.كما أعلنت الشرطة أنه ربما تصل حصيلة ضحايا هوجيل إلى 200 مريض، إلا أنه لا يمكن التأكد من هذا العدد، نظرا إلى حرق جثث العديد من المرضى قبل تشريحهم.

يذكر أن هوجيل يواجه 6 اتهامات أخرى، من بينها الشروع في ارتكاب إبادة جماعية في عام 2008 و2015، حيث دفعت هذه الاتهامات السلطات الألمانية إلى التحقيق في وفاة مئات الحالات في المستشفيات التي كان يعمل بها الممرض السابق.

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