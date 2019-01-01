عقوبات صارمة لـ"فتاة المايوه" مقتحمة مباراة ليفربول وتوتنهام

ضجة كبيرة أثيرت حول "الفتاة العارية" عارضة الأزياء الروسية كيلي ولونسكي والمعروفة باسم مقتحمة ملعب ليفربول وتوتنهام، بعدما اقتحمت ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد وهي ترتدي "مايوه" أثناء مباراة دوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول وتوتنهام وتسببت في إيقاف المباراة.

وبعد المباراة بلغ عدد متابعي "كيلي" البالغة من العمر 22 عاما، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" 2.4 مليون متابع في فترة قصيرة، ما أدى لإغلاق "إنستجرام" لحسابها بعد الزيادة الغريبة والمفاجأة في عدد متابعيها، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أمس، غرامة على "كيلي" قدرها 5 آلاف يورو بسبب الدخول إلى الملعب، بينما فرضت السلطات الإسبانية غرامة قدرها 10 آلاف يورو بسبب الإعلان غير المرخص لصديقها، حيث كانت ترتدي "مايوه" مكتوب عليه اسم قناة صديقها على موقع "يوتيوب"، وفقا لما نقلته "سكاي نيوز" عن صحيفة "ماركا" الإسبانية.

انستجرام يغلق حساب فتاة المايوه مقتحمة مباراة ليفربول وتوتنهام

وظهرت "كيلي" أثناء المباراة مرتدية زي سباحة أسود اللون، مطبوع عليه كلمة "فيتالي غير خاضعة للرقابة" باللون الأبيض البارز.

و"فيتالي" هو اسم قناة على موقع "يوتيوب"، يمتلكها فيتالي زدورفيسكي صديق "كيلي"، المعروف على شبكة الإنترنت وموقع الـ"يوتيوب" باسم المستخدم: "قناة فيتالي زي دي" (VitalyzdTv)، وهو يحترف فن الكوميديا على شاكلة مقالب تتميز بعفوية وطبيعة كوميدية جريئة، والقدرة على استمرارية ابتكار المقالب المميزة.

ويعتقد أن عارضة الأزياء تعمدت النزول إلى أرضية الملعب من أجل الدعاية لقناة صديقها الروسي.