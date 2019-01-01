انستجرام يغلق حساب فتاة المايوه مقتحمة مباراة ليفربول وتوتنهام

أغلق موقع الصور الشهير "انستجرام" حساب الفتاة "كينسي" والمعروفة باسم "الفتاة العارية" والتي اقتحمت الملعب أمس أثناء مباراة فريق ليفربول الإنجليزي مع نظيره توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا بالعاصمة الإسبانية مدريد، بعدما زاد عدد متابعيها بشكل ملحوظ، بعد انتهاء المباراة.

والفتاة المرجح أن تكون عارضة الأزياء والممثلة الروسية كينسي ولانسكي، ظهرت مرتدية زي سباحة أسود اللون، مطبوع عليه كلمة "فيتالي غير خاضعة للرقابة" باللون الأبيض البارز.

و"فيتالي" هي اسم قناة على موقع "يوتيوب"، يمتلكها فيتالي زدورفيسكي، المعروف على شبكة الإنترنت وموقع اليوتوب باسم المستخدم: "قناة فيتالي زي دي" (VitalyzdTv)، وهو يحترف فن الكوميديا على شاكلة مقالب تتميز بعفوية وطبيعة كوميدية جريئة، والقدرة على استمرارية ابتكار المقالب المميزة.

بالفيديو سر اقتحام فتاة بـ"مايوه" لملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

وبحسب ما قالته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يعتقد أن عارضة الأزياء تعمدت النزول إلى أرضية الملعب من أجل الدعاية لقناة صديقها الروسي.

بعدما أصبح فيتالي vitaly أحد نجوم اليوتوب المشهورين بابتكار مقالب متميزة، قام بإنجاز قناة اسمها "VitalyzdTVsecond" بما معناه (قناة فيتالي زي دي الثانية)، يقوم من خلالها بتوثيق يومياته وأخباره وآرائه وتعليقاته عن طريق الكاميرا.

وزادت هذا القناة تواجدا على المساحة اليوتوب الإفتراضية، لأنه أصبح يعمل على ابتكار وتطوير الخدع والمقالب، ومن جانب آخر حقق تواجد على يوتيوب من خلال يوميات شبابية مميزة على قناته الثانية.