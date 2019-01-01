انستجرام يغلق حساب فتاة المايوه مقتحمة مباراة ليفربول وتوتنهام

05:31 م | الأحد 02 يونيو 2019
انستجرام يغلق حساب فتاة المايوه مقتحمة مباراة ليفربول وتوتنهام

انستجرام يغلق حساب فتاة المايوه مقتحمة مباراة ليفربول وتوتنهام

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

بعد 12 عاما من "هزيمة الميلان".. ليفربول يعود للفوز بدوري الأبطال

بعد 12 عاما من "هزيمة الميلان".. ليفربول يعود للفوز بدوري الأبطال

رابطة ليفربول في مصر لـ"الوطن": سندعو صلاح لاحتفالية دوري الأبطال

رابطة ليفربول في مصر لـ"الوطن": سندعو صلاح لاحتفالية دوري الأبطال

بالفيديو| سر اقتحام فتاة بـ"مايوه" لملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

بالفيديو| سر اقتحام فتاة بـ"مايوه" لملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

فيديو| صدمة مذيع "بي إن" بعد اقتحام فتاة بمايوه لقاء ليفربول وتوتنهام

فيديو| صدمة مذيع "بي إن" بعد اقتحام فتاة بمايوه لقاء ليفربول وتوتنهام

 أغلق موقع الصور الشهير "انستجرام" حساب الفتاة "كينسي" والمعروفة باسم "الفتاة العارية" والتي اقتحمت الملعب أمس أثناء مباراة فريق ليفربول الإنجليزي مع نظيره توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا بالعاصمة الإسبانية مدريد، بعدما زاد عدد متابعيها بشكل ملحوظ، بعد انتهاء المباراة.

والفتاة المرجح أن تكون عارضة الأزياء والممثلة الروسية كينسي ولانسكي، ظهرت مرتدية زي سباحة أسود اللون، مطبوع عليه كلمة "فيتالي غير خاضعة للرقابة" باللون الأبيض البارز.

و"فيتالي" هي اسم قناة على موقع "يوتيوب"، يمتلكها فيتالي زدورفيسكي، المعروف على شبكة الإنترنت وموقع اليوتوب باسم المستخدم: "قناة فيتالي زي دي" (VitalyzdTv)، وهو يحترف فن الكوميديا على شاكلة مقالب تتميز بعفوية وطبيعة كوميدية جريئة، والقدرة على استمرارية ابتكار المقالب المميزة.

بالفيديو سر اقتحام فتاة بـ"مايوه" لملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

وبحسب ما قالته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يعتقد أن عارضة الأزياء تعمدت النزول إلى أرضية الملعب من أجل الدعاية لقناة صديقها الروسي.

بعدما أصبح فيتالي vitaly أحد نجوم اليوتوب المشهورين بابتكار مقالب متميزة، قام بإنجاز قناة اسمها "VitalyzdTVsecond" بما معناه (قناة فيتالي زي دي الثانية)، يقوم من خلالها بتوثيق يومياته وأخباره وآرائه وتعليقاته عن طريق الكاميرا.

وزادت هذا القناة تواجدا على المساحة اليوتوب الإفتراضية، لأنه أصبح يعمل على ابتكار وتطوير الخدع والمقالب، ومن جانب آخر حقق تواجد على يوتيوب من خلال يوميات شبابية مميزة على قناته الثانية.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: الأربعاء أول أيام عيد الفطر

عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: الأربعاء أول أيام عيد الفطر

كشف ماجد الرخيص عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك عن أن يوم الأربعاء القادم هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم.
بالفيديو| سر اقتحام فتاة بـ"مايوه" لملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

بالفيديو| سر اقتحام فتاة بـ"مايوه" لملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

اقتحمت فتاة ترتدي زي سباحة، ملعب ميتروبوليتانو، مستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول وتوتنهام
جمهور الزمالك يثأر لجروس مهاجما رئيس النادي: "سرطان لا يمثلنا"

جمهور الزمالك يثأر لجروس مهاجما رئيس النادي: "سرطان لا يمثلنا"

أثارت إقالة كريستيان جروس، المدير الفني السويسري لنادي الزمالك، ردود فعل واسعة، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد التعادل مع فريق الإنتاج الحربي
المرصد الفلكي في السعودية: رؤية الهلال الإثنين ستكون صعبة إلى مستحيلة

المرصد الفلكي في السعودية: رؤية الهلال الإثنين ستكون صعبة إلى مستحيلة

في بيان له أوضح المرصد الفلكي بالسعودية، أنّ إقرار بداية شهر شوال من اختصاص المحكمة العليا، وأنّ رؤية الهلال يوم الإقنين ستكون صعبة إلى مستحيلة.
بالفيديو| محمد صلاح يحتفل بلقب دوري الأبطال بـ"عناق زوجته"

بالفيديو| محمد صلاح يحتفل بلقب دوري الأبطال بـ"عناق زوجته"

احتفل محمد صلاح، اللاعب المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بهدفه الذي أحرزه في المباراة النهائية أمام نادي توتنهام الإنجليزي