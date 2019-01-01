بالفيديو| ببغاء يغني لمحمد صلاح

12:09 ص | الخميس 06 يونيو 2019
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: شريف سليمان

أخبار متعلقة

مصريون يدافعون عن محمد صلاح ضد اتهامات التكبر: "هتخلوه ما ينزلش مصر"

مصريون يدافعون عن محمد صلاح ضد اتهامات التكبر: "هتخلوه ما ينزلش مصر"

200 مليون يورو.. محمد صلاح يرفض العرض الأغلى في تاريخه من ريال مدريد

200 مليون يورو.. محمد صلاح يرفض العرض الأغلى في تاريخه من ريال مدريد

دراسة تكشف: انخفاض نسبة الكراهية ضد المسلمين في ليفربول بسبب محمد صلاح

دراسة تكشف: انخفاض نسبة الكراهية ضد المسلمين في ليفربول بسبب محمد صلاح

بين "الرحاب" و"نجريج".. الجماهير حول منزل صلاح: حب أم انتهاك خصوصية؟

بين "الرحاب" و"نجريج".. الجماهير حول منزل صلاح: حب أم انتهاك خصوصية؟

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو لببغاء وهو يغني لمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول.

وجرى نشر مقطع الفيديو على موقع "ليفربول إيكو"، الداعم للنادي الإنجليزي، الذي يلعب فيه صلاح، وظهر فيه الببغاء "كيلو"، وهو يردد الأغنية الشهيرة لجماهير ليفربول، "مو صلاح"، التي يغنيها جمهور ليفربول صلاح.

وكان صلاح، قد توج مع فريقه ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخ المحترفين المصريين في الخارج، والسادسة في تاريخ النادي الإنجليزي، بعد التغلب على توتنهام بثنائية نظيفة، أحرز منها الهدف الأول. 

ويستعد صلاح للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تنطلق في 21 يونيو الجاري، حيث يلعب المنتخب الوطني في مجموعة تضم كل الكونغو وأوغندا وزيمبابوي.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

حقيقة دفع السعودية 1.6 مليار ريال كفارة عن الشعب بسبب "هلال العيد"

حقيقة دفع السعودية 1.6 مليار ريال كفارة عن الشعب بسبب "هلال العيد"

المملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول التي أعلنت رؤية هلال شوال، وتوافق معها الإمارات والكويت وقطر...
أزهريون عن اختلاف الرؤية مع الفلك: "لو الرسول معاه تليسكوب كان أخد بيه"

أزهريون عن اختلاف الرؤية مع الفلك: "لو الرسول معاه تليسكوب كان أخد بيه"

حالة من الانقسام شهدتها الدول العربية والإسلامية حول تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث اتفقت بعض الدول مع الحسابات الفلكية، وأعلنت الثلاثاء (4 يونيو)...
"وقعت من الخضة".. سقوط مفاجئ لشبكة "فودافون" قبل عيد الفطر

"وقعت من الخضة".. سقوط مفاجئ لشبكة "فودافون" قبل عيد الفطر

سادت حالة من الاستياء بين مستخدمي شبكة "فودافون"، حيث فوجئوا بتوقف الخدمة، وعدم قدرتهم على إجراء مكالمات هاتفية أو استخدام الإنترنت.
في موسمه بالعيد مع الكعك.. الشاي باللبن خطر على الصحة: قلق وحصوات

في موسمه بالعيد مع الكعك.. الشاي باللبن خطر على الصحة: قلق وحصوات

كشفت دراسة حديثة عن أن تناول الشاي باللبن يؤدي لعدد من الأعراض الجانبية مثل ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بالإضافة إلى حصوات الكلى.
بعد صورة رئيس الوزراء.. 5 نصائح لاختيار البطيخ "أحمر ومعسل"

بعد صورة رئيس الوزراء.. 5 نصائح لاختيار البطيخ "أحمر ومعسل"

بعد بطيخة رئيس الوزراء التي ظهرت أمامه أثناء تسوقه في أحد المولات التجارية، هناك نصائح عند اختياره