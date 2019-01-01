بالفيديو| ببغاء يغني لمحمد صلاح

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو لببغاء وهو يغني لمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول.

وجرى نشر مقطع الفيديو على موقع "ليفربول إيكو"، الداعم للنادي الإنجليزي، الذي يلعب فيه صلاح، وظهر فيه الببغاء "كيلو"، وهو يردد الأغنية الشهيرة لجماهير ليفربول، "مو صلاح"، التي يغنيها جمهور ليفربول صلاح.

وكان صلاح، قد توج مع فريقه ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخ المحترفين المصريين في الخارج، والسادسة في تاريخ النادي الإنجليزي، بعد التغلب على توتنهام بثنائية نظيفة، أحرز منها الهدف الأول.

ويستعد صلاح للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تنطلق في 21 يونيو الجاري، حيث يلعب المنتخب الوطني في مجموعة تضم كل الكونغو وأوغندا وزيمبابوي.