مطاعم أمريكية تحتال على الجائعين بـ"برجر نباتي"

10:19 ص | الأربعاء 05 يونيو 2019
البرجر النباتي

البرجر النباتي

كتب: الوطن

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قررت بعض مطاعم الوجبات السريعة في الولايات المتحدة، وضع البرجر النباتي في قائمة الطلبات، ليس من أجل الصحة فقط ولكن للعائد المادي منها.

وجاءت الفكرة بسبب زيادة الطلب على الأطعمة الغذائية الصحية، خاصة النباتية، ما جعل مطاعم الوجبات السريعة في الولايات المتحدة تستغل الطلب من خلال طرح "برجر نباتي"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية. 

وتنظر المطاعم التي تقدم الأطعمة النباتية للأمر بمنظور مادي، ليس فقط من منظور صحي فقط، إذ تدر عليها دخلا إضافيا، إذ إنّ أسعارها أغلى من الوجبات التي تحتوي على اللحوم.

ويقدم نحو 20 ألف مطعم في الولايات المتحدة، وجبات تحتوي على اللحم المقدد، قدم 15% منها في مارس الماضي وجبات نباتية، ما يعد زيادة بنسبة تصل إلى 3% عن العام السابق.

وتنافس المطاعم التي تقدم مأكولات صحية ونباتية، مطاعم الوجبات السريعة من أجل جذب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وخاصة من صغار السن، وأولئك الذين يتبّعون حميات غذائية.

وقال جيمي ريتشاردسون نائب الرئيس للعلاقات المؤسسية في شركة وايت كاسل سيستم، وهي واحدة من أوائل السلاسل الكبيرة التي تضيف بديل لحوم البقر إلى السندوتشات في العام الماضي، إنّهم يريدون أنّ يظلون متأقلمين مع السوق.

وسجلت السلسلة زيادة تصل إلى 4% في المبيعات خلال شهرين من طرحها البرجر النباتي، لكن النمو السريع في الطلب على البرجر النباتي، يصطدم بقدرة الموردين على توفير المواد الأساسية النباتية، ما يشكل تحديا يجعل سعر السندويش منها مرتفعا بشكل ما مقارنة مع برجر اللحم.

ولا يعتبر توفير المواد النباتية التحدي الوحيد أمام المطاعم، إلا أنّ هناك شكوكا تواجه خبراء التغذية، بشأن ما إذا كان البرجر النباتي صحيا بالفعل أما لا.

وقال الخبراء إنّ السندوتشات النباتية لا تزال تستخدم الخبز ذاته، إضافة إلى احتوائها على نسبة كبيرة من الصلصات الغنية بالسكر، وجميعها يسهم في تعزيز السمنة لا الوقاية منها.

 

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