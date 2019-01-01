بالصور| صلاة العيد في مصر وعدد من الدول الإسلامية

09:37 ص | الأربعاء 05 يونيو 2019
صلاة العيد في المسجد الأقصى

صلاة العيد في المسجد الأقصى

كتب: الوطن

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انتهت صلاة عيد الفطر في مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية، التي تزامن فيها موعد العيد الأربعاء، بعدما احتفلت عدد من الدول الإسلامية أمس الثلاثاء بأول أيام العيد.

في مصر التقطت عدسة "الوطن" مظاهر الاحتفالات بعيد الفطر والصلاة في مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين، حيث تنوعت المظاهر بين ارتداء الرجال والشباب للجلباب، في حين ظهرت الفتيات مرتدين العبايات.

وعقب أداء الصلاة احتفل الأولاد والبنات بشراء البلالين وركوب الدراجات، تعبيرًا عن فرحتهم بعيد الفطر.

في إطار متصل، رصدت عدسة وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، مظاهر صلاة عيد الفطر في دول السودان والعراق وإيران وفلسطين، حيث التقط مصور الوكالة عدد من الصور للصلاة داخل المسجد الأقصى.

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