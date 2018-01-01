بالفيديو| راكب يضرب سائق تاكسي بطريقة وحشية

تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية، فيديو يوثق حادثة غريبة من نوعها حيث اعتدى راكب على سائق تاكسي دون مبرر.

وأظهر مقطع الفيديو جدال بين الراكب وسائق التاكسي، قبل أن يتحول الجدال لشجار عنيف، ويتهجم الراكب على السائق دون أي إنذار، قبل أن يغادر السيارة، وسط ذهول المارة، وفقا لـ"روسيا اليوم".