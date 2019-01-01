روسيا تصدم عشاق "الشيشة" والسجائر الإلكترونية

10:42 ص | السبت 01 يونيو 2019
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: (وكالات)

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اقترحت وزارة الصحة الروسية حظر تدخين الشيشة (النرجيلة) في الحانات والمقاهي والمطاعم، بما في ذلك تلك التي لا تحتوي على التبغ (الشيشة الإلكترونية)، وقالت قناة "روسيا ـ 24" التلفزيونية، إن تدخين الشيشة يلحق ضررا بصحة المدخن وغير المدخنين الجالسين بالقرب منه، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت القناة التلفزيونية، إلى أن الشيشة تخلق بيئة مواتية لتكاثر الجراثيم، ما يمكن أن يسهم في انتشار أمراض معدية مثل السل، فيما أفادت الدراسات العلمية بأن تدخين الشيشة يتسبب في نمو أمراض القلب والأوعية الدموية، وحتى مرض السرطان.

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