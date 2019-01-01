علماء: البرجر والآيس كريم يؤديان إلى الموت المبكر

حذرت مجموعة من العلماء، أن هناك مجموعة من الأطعمة المصنعة، تؤدي إلى سوء الحالة الصحية لمتناوليها وتهديد حياتهم بالموت المبكر، والتي منها الآيس كريم والبرجر.

ووفقًا لما ذكرت "بي بي سي"، قد حذر عدد من الباحثين بفرنسا وإسبانيا، إن معدلات تناول تلك الأطعمة ترتفع نسبة تناولها بشكل كبير، حيث أشارت أبحاث علمية حديثة أن تلك الأطعمة فائقة التصنيع، تؤدي إلى تناولها بشكل كبير.

والأطعمة فائقة التصنيع، هي التي يتم إضافة مواد إليها لإطالة مدة صلاحيتها وتحسين مذاقها، وتضم قائمة تلك الأطعمة: "السمك المدخن، ومعلبات الفواكه والخضراوات، والجبن، والبيرة، والمشروبات الغازية، والبرجر، والفطائر والبيتزا".